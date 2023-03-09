總獎金200萬、關渡美術館展出 中國信託當代繪畫獎徵件

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第二屆「中國信託當代繪畫獎」6月1日起徵件，總獎金兩百萬。圖／中國信託文教基金會提供
第二屆「中國信託當代繪畫獎」6月1日起徵件，總獎金兩百萬。圖／中國信託文教基金會提供

由中國信託文教基金會舉辦的第二屆「中國信託當代繪畫獎」六月一日起徵件。此為全台唯一聚焦「當代繪畫」的獎項，鼓勵具藝術性、彰顯時代精神的原創繪畫作品，總獎金兩百萬元，含首獎獎金80萬元、優選三名獎金各40萬元。四件獲獎作品將由中國信託文教基金會典藏，並於關渡美術館展出。徵件採線上報名，凡具中華民國國籍或持在台永久居留證者、20歲至45歲的創作者皆可參加。

中國信託文教基金會表示，「中國信託當代繪畫獎」旨在鼓勵具新意的中青代藝術家探索繪畫當代性，投件作品須為全部或局部使用繪畫媒材之原作，可懸掛或固定於牆面，不限尺寸、議題及形式。2021年首次舉辦即吸引藝壇關注，吸引790件作品。

藝術家蔡宜儒以「美好時光之無煙硝NO.19戰役」奪得第一屆「中國信託當代繪畫獎」首獎。他認為，台灣藝術獎項多元，但始終缺少專門探討「繪畫」的獎項；此獎以「當代」前提討論「繪畫」，與時俱進地看待繪畫創作發展，鼓勵具創造性、自我表述能力的參賽者，非常具指標性。

本獎攜手關渡美館作為展覽共同主辦，獲獎及入選作品明年三月將在關渡美術館展出，除了要讓入選作品更具能見度，也希望深化各界對於「當代繪畫」的對話與交流。中信文教基金會也將典藏首獎及優選四件作品，持續以企業力量推動台灣當代繪畫。如蔡宜儒「美好時光之無煙硝NO.19戰役」等首屆獲獎作品，從白盒子走進中國信託南港金融園區的公共空間及辦公區域，讓訪客、員工接觸當代藝術。

●第二屆「中國信託當代繪畫獎」採線上報名，作品須為2021年(含)以後之創作；報名自6月1日起至7月31日止。更多資訊及徵件簡章請洽「中國信託當代繪畫獎」官網：https://www.ctbcculture.org/w/CTBCpaintingprize/Index

美術館 藝術家 畫作

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