H&M讓回收素材再進化！Innovation系列推出搶眼風格配飾

平價時尚品牌H&M不斷拉近永續與流行之間的距離，並於2021年推出Innovation系列服飾與配件，就讓許多消費者感到意外，原來再生素材，已不斷進化，並可製成各式搶眼飾品。而與H&M同集團的高端品牌COS則找來Gucci幕後推手攝影師掌鏡春夏系列形象廣告，展現知名造型師所操刀既自然又保有個性的Look。

全新Innovation系列重新演繹60年代的時尚風潮之外，還聚焦了環保概念。H&M採用經典且俐落的輪廓設計，搭配瑰麗迷人色調，並鑲以閃耀的裝飾，展現如同天然水晶和礦石般的魅力。主要單品包括一系列採用再生聚酯纖維材質的迷你連衣裙，以祖母綠和淡黄水晶色為主色調，並飾以再生PET塑膠瓶材質製成的亮片，和由再生塑膠展示架及塑膠盒重新製成的萊茵石和珠飾；鑲有萊茵石的牛仔單品由生產過程中未使用化學肥料和化學殺蟲劑的棉和再生棉混紡而成。系列中一雙吸睛的厚底鞋採用生產過程中未使用化肥和殺蟲劑的真絲和取材於可再生木源的纖維混紡製成；大膽前衛的珠寶飾品則展現出超現實主義的型態，由再生黄銅製成。

COS春夏系列形象廣告，由知名攝影師Glen Luchford、造型師Suzanne Koller共同打造。圖／COS提供

而曾是Gucci御用的攝影師Glen Luchford這次則受到COS邀請，以洛杉磯街頭為背景，拍攝春夏系列形象廣告。COS這一季低以低調奢華的方式，並透過不過時的時尚倡導歷久彌新的概念。品牌專注在結構上變化，強調形狀與輪廓，利用輕量亞麻與泡泡紗創造新的剪裁，加上柔軟的皮外套與線條俐落的大衣提升穿搭質感，同時提供手繪抽象花卉配色裝飾的套裝。值得一提的是，形象廣告中的造型，皆由Suzanne Koller打造而成。

H&M的Innovation系列採用經典且俐落的輪廓設計，搭配瑰麗迷人色調，並鑲以閃耀的裝飾，展現如同天然水晶和礦石般的魅力。圖／H&M提供

COS春夏系列形象廣告，由知名攝影師Glen Luchford、造型師Suzanne Koller共同打造。圖／COS提供

H&M Innovation系列水鑽A字洋裝，4,799元。圖／H&M提供

COS春夏系列男裝休閒外套。圖／COS提供

COS春夏系列男裝襯衫。圖／COS提供

H&M Innovation系列水鑽戒指，1,299元。圖／H&M提供

H&M Innovation系列真絲混紡厚底鞋，5,999元。圖／H&M提供

H&M Innovation系列亮片迷你洋裝，9,999元。圖／H&M提供

H&M Innovation系列水鑽丹寧外套，4,999元。圖／H&M提供