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Story Wear X 新光人壽 回收二手牛仔褲喜做公益助弱勢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了在文策院媒合下與新光人壽合作公益專案，story wear並持續招募永續志工，協助回收牛仔褲再製、清洗、拆解的繁複過程。圖／翻攝自 IG @storywear_continues
除了在文策院媒合下與新光人壽合作公益專案，story wear並持續招募永續志工，協助回收牛仔褲再製、清洗、拆解的繁複過程。圖／翻攝自 IG @storywear_continues

一條不再穿著的二手牛仔褲，除了賣掉、當垃圾丟棄、置入廢衣回收箱，有沒有第四條路？向來抱持環保永續理念、訴求「零廢時尚」的台灣服裝品牌Story Wear在文化內容策進研究院（以下簡稱文策院）牽線下將與新光人壽合作，以「舊衣新生讓光循環」公益專案，一次滿足公益、永續，以及幫助弱勢就業的多重目的。

訴求循環（Recycle）、再造（Remake）、再思考（Rethink）三R的Story Wear，長期推廣永續時尚，並強調全商品皆為回收衣物、布料。品牌同時長期關心產業廢棄物與弱勢就業議題，本次則在文策院媒合下，與新光人壽合作，專案將回收二手的牛仔褲、並由就業弱勢族群手工再製為置物袋、手機袋等紀念品，並將全數捐贈給社福機構心路基金會、以作為公益用途。

Story Wear品牌創辦人陳冠百認為，透過新光人壽營業據點收取二手牛仔褲並再製，將能永續觀念擴散、深植於員工以外的社區居民和消費者；新光人壽副總經理廖晨旭則表示，Story wear與新光人壽兩造同樣關心環境永續議題，因此選擇成為合作關係、希望達成共好目標。本次的「舊衣新生讓光循環」活動已由即日起開始，公眾可自行攜帶二手牛仔褲前往指定據點回收。活動將持續至3月31日為止，詳細的新光人壽回收據點則可瀏覽新光人壽官方網站：https://reurl.cc/3Oo1b8 查詢。

透過將回收二手牛仔褲再製成品、並用於公益用途，以此幫助就業弱勢族群。圖／文策院提供
透過將回收二手牛仔褲再製成品、並用於公益用途，以此幫助就業弱勢族群。圖／文策院提供
訴求循環（Recycle）、再造（Remake）、再思考（Rethink）三R的Story Wear，長期推廣永續時尚，並強調全商品皆為回收衣物、布料。圖／翻攝自 IG @storywear_continues
訴求循環（Recycle）、再造（Remake）、再思考（Rethink）三R的Story Wear，長期推廣永續時尚，並強調全商品皆為回收衣物、布料。圖／翻攝自 IG @storywear_continues
「舊衣新生讓光循環」公益專案已由即日起開始，民眾可至指定地點回收牛仔褲，活動則即至3月31日止。圖／文策院提供
「舊衣新生讓光循環」公益專案已由即日起開始，民眾可至指定地點回收牛仔褲，活動則即至3月31日止。圖／文策院提供

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