Story Wear X 新光人壽 回收二手牛仔褲喜做公益助弱勢

一條不再穿著的二手牛仔褲，除了賣掉、當垃圾丟棄、置入廢衣回收箱，有沒有第四條路？向來抱持環保永續理念、訴求「零廢時尚」的台灣服裝品牌Story Wear在文化內容策進研究院（以下簡稱文策院）牽線下將與新光人壽合作，以「舊衣新生讓光循環」公益專案，一次滿足公益、永續，以及幫助弱勢就業的多重目的。

訴求循環（Recycle）、再造（Remake）、再思考（Rethink）三R的Story Wear，長期推廣永續時尚，並強調全商品皆為回收衣物、布料。品牌同時長期關心產業廢棄物與弱勢就業議題，本次則在文策院媒合下，與新光人壽合作，專案將回收二手的牛仔褲、並由就業弱勢族群手工再製為置物袋、手機袋等紀念品，並將全數捐贈給社福機構心路基金會、以作為公益用途。