38婦女節當純白王子！鳳小岳示愛自封「媽寶與老婆寶」

選在3月8日婦女節，保養品牌海洋拉娜在新光三越信義新天地A8南大門，即日起至3月12日打造「海洋拉娜全新舒芙乳霜劃世代造浪站」，邀請鳳小岳化身純白王子現身，適逢38婦女節，鳳小岳也大方放閃，強調自己最重視就是媽媽與老婆，還自稱是「媽寶、老婆寶」，他也分享家庭幸福秘訣，「就是家庭要和諧」。

想要家庭和諧，鳳小岳表示需要照顧好身心靈，讓自己快樂，就能分享快樂給大家，而且希望所有女性都要好好照顧自己，對自己更好一點。提到近期的生活，鳳小岳表示正在忙舞台劇，也在籌備新專輯。

熱愛海洋的他，強調很喜歡海洋拉娜這品牌，因為同樣愛護海洋，他會帶著家人去露營，到河邊、海邊玩，分享看海對於腦波有療癒跟平靜的能力，所以自己只要有空閒，就會去海邊走走，即便不下水，也會靜靜的看著。

海洋拉娜舒芙乳霜劃世代造浪站造浪站，邀請大家沈浸海洋能量，掀起美麗浪潮。海洋拉娜以升級上市的舒芙乳霜為靈感，打造一座期間限定互動造浪站，將海洋拉娜致力探索大海傅奇修護能量的成果，完美的呈現在造浪站之中。