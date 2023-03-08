快訊

高端疫苗最大股東基亞改派代表 張世忠卸任董座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38婦女節當純白王子！鳳小岳示愛自封「媽寶與老婆寶」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
鳳小岳出席海洋拉娜於台北信義新天地A8南出口「全新舒芙乳霜劃世代造浪站」。記者劉小川／攝影
鳳小岳出席海洋拉娜於台北信義新天地A8南出口「全新舒芙乳霜劃世代造浪站」。記者劉小川／攝影

選在3月8日婦女節，保養品牌海洋拉娜在新光三越信義新天地A8南大門，即日起至3月12日打造「海洋拉娜全新舒芙乳霜劃世代造浪站」，邀請鳳小岳化身純白王子現身，適逢38婦女節，鳳小岳也大方放閃，強調自己最重視就是媽媽與老婆，還自稱是「媽寶、老婆寶」，他也分享家庭幸福秘訣，「就是家庭要和諧」。

想要家庭和諧，鳳小岳表示需要照顧好身心靈，讓自己快樂，就能分享快樂給大家，而且希望所有女性都要好好照顧自己，對自己更好一點。提到近期的生活，鳳小岳表示正在忙舞台劇，也在籌備新專輯。

熱愛海洋的他，強調很喜歡海洋拉娜這品牌，因為同樣愛護海洋，他會帶著家人去露營，到河邊、海邊玩，分享看海對於腦波有療癒跟平靜的能力，所以自己只要有空閒，就會去海邊走走，即便不下水，也會靜靜的看著。

海洋拉娜舒芙乳霜劃世代造浪站造浪站，邀請大家沈浸海洋能量，掀起美麗浪潮。海洋拉娜以升級上市的舒芙乳霜為靈感，打造一座期間限定互動造浪站，將海洋拉娜致力探索大海傅奇修護能量的成果，完美的呈現在造浪站之中。

現場除了揭秘全新舒芙乳霜輕潤修復新科技及輕盈質地外，更透過乳霜革命新紀元體感互動牆，搭配海洋珍珠視覺，沈浸式體驗蔚藍大海的豐沛能量，並感受全新微球體科技與奇蹟活凝金萃的修復力，帶來肌膚柔嫩與雙標靶抗老科技的視覺饗宴。

鳳小岳出席海洋拉娜於台北信義新天地A8南出口「全新舒芙乳霜劃世代造浪站」。記者劉小川／攝影
鳳小岳出席海洋拉娜於台北信義新天地A8南出口「全新舒芙乳霜劃世代造浪站」。記者劉小川／攝影

婦女節 鳳小岳

延伸閱讀

藉婦女節批LGBT 俄國女議長：不容許「危險的性別遊戲」

北市婦女節系列活動開跑 3月底前集章拿好禮

今天婦女節 中警挖空心思送好禮 找包青天美聲歌姬開唱

基隆12位女議員近38趴 童子瑋今婦女節送草莓麻吉

相關新聞

是你嗎？7-ELEVEN「開運金喜福袋」開獎　瑪莎拉蒂幸運得主出爐

OPEN POINT會員快看，396萬元瑪莎拉蒂幸運車主可能就是你！7-ELEVEN「開運金喜福袋」於今年1月1日開賣總...

米其林3月新入選 高雄前金肉燥飯、台中滿堂入列

時序來到2023年3月第二個星期三，米其林如期公布台灣值得推薦的餐廳新名單，本月共有6家餐廳新入選《臺北、臺中、臺南 &...

Story Wear X 新光人壽 回收二手牛仔褲喜做公益助弱勢

一條不再穿著的二手牛仔褲，除了賣掉、當垃圾丟棄、置入廢衣回收箱，有沒有第四條路？向來抱持環保永續理念、訴求「零廢時尚」的...

38婦女節當純白王子！鳳小岳示愛自封「媽寶與老婆寶」

選在3月8日婦女節，保養品牌海洋拉娜在新光三越信義新天地A8南大門，即日起至3月12日打造「海洋拉娜全新舒芙乳霜劃世代造...

不可能竟等到了！愛馬仕出AirPods皮套 5色超美想全包

以優質皮革聞名的法國精品品牌愛馬仕（Hermès）持續與Apple合作，春季款全新的Apple Watch Hermès...

2023法國米其林指南公布 新增1家三星、4家二星餐廳

2023《法國米其林指南》日前於法國阿爾薩斯省的史特拉斯堡公布，今年新增1家三星、4家二星、39家一星餐廳、8家綠星餐廳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦