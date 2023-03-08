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不可能竟等到了！愛馬仕出AirPods皮套 5色超美想全包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕春季款全新的Apple Watch Hermès 8系列和Apple AirTag Hermès系列首度推出AirPods皮套。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春季款全新的Apple Watch Hermès 8系列和Apple AirTag Hermès系列首度推出AirPods皮套。圖／愛馬仕提供

以優質皮革聞名的法國精品品牌愛馬仕（Hermès）持續與Apple合作，春季款全新的Apple Watch Hermès 8系列和Apple AirTag Hermès系列自即日起開放Hermes.com網路上訂購，並於包括台灣在內的17個市場指定門市販售。本季愛馬仕首度推出適用於AirPods Pro的皮革外殼，採用受到馬術世界啟發的塑型技術打造而成，可以單獨使用，也可以掛在可拆卸的皮革掛繩掛上隨身攜帶，目前推出金色、亞麻藍色配錫器灰色、海軍藍色、軍綠色配竹綠色、森林紫色配杜鵑粉色等5款繽紛粉嫩的春天色彩，同時上市的還有裝飾品牌馬鞍釘飾的Swift小牛皮皮革掛繩，亦有5種活潑配色。

而之前曾推出過的皮革卡套，隨著手機機型演變，本季推出全新適用於iPhone 12或更新機型的Swift小牛皮Magsafe卡套，卡夾採用對比色的明線縫製，透過俏皮的錯視效果，線條彷彿勾勒馬、刺蝟和海象等風格動物。皮套更採用Apple的MagSafe技術，能透過磁性吸附在iPhone背面。巧玩錯視的還有每次都讓人會心一笑的Apple AirTag Hermès鑰匙圈，推出兩款新的錯視圖紋：主人可以汽車、雪峰、小房子和帆船等圖紋來選擇最適合每組鑰匙的主要用途。

Apple Watch Hermès表帶則以馬術騎士服的顏色為靈感，借鑑了騎師所穿的拼色騎士服的配色推出的全新Casaque表帶，單圈表帶採用四色尼龍編織而成， 而雙圈表帶則採用了六種對比色的Swift小牛皮縫製，展現賽馬活力。針對偏好單色表帶的風格人士，則有杜鵑粉和竹綠色兩款全新單色選擇。

Apple Watch Hermès 8系列Casaque杜鵑粉與黑雙色單圈尼龍編織表帶，（配41毫米表盤）。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列Casaque杜鵑粉與黑雙色單圈尼龍編織表帶，（配41毫米表盤）。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列竹綠色Swift小牛皮雙圈表帶，（配41毫米表盤），43,400元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列竹綠色Swift小牛皮雙圈表帶，（配41毫米表盤），43,400元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列Casaque橘白雙色Swift小牛皮雙圈表帶搭配，（配41毫米表盤），47,400元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列Casaque橘白雙色Swift小牛皮雙圈表帶搭配，（配41毫米表盤），47,400元。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift 小牛皮保護套海軍藍色，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift 小牛皮保護套海軍藍色，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift小牛皮保護套森林紫色與杜鵑粉色，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift小牛皮保護套森林紫色與杜鵑粉色，售價未定。圖／愛馬仕提供
金色Swift小牛皮掛繩，飾有標誌性的馬鞍釘釦，售價未定。圖／愛馬仕提供
金色Swift小牛皮掛繩，飾有標誌性的馬鞍釘釦，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift 小牛皮保護套亞麻藍色與錫器灰色，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift 小牛皮保護套亞麻藍色與錫器灰色，售價未定。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮Magsafe卡套，適用於iPhone 12或更新機型，售價未定。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮Magsafe卡套，適用於iPhone 12或更新機型，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift小牛皮保護套，軍綠色與竹綠色，售價未定。圖／愛馬仕提供
AirPods Pro系列Swift小牛皮保護套，軍綠色與竹綠色，售價未定。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès鑰匙圈，金色Swift小牛皮裝飾雪峰圖紋，售價未定。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès鑰匙圈，金色Swift小牛皮裝飾雪峰圖紋，售價未定。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 AirPods Apple Watch

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