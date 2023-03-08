不可能竟等到了！愛馬仕出AirPods皮套 5色超美想全包

以優質皮革聞名的法國精品品牌愛馬仕（Hermès）持續與Apple合作，春季款全新的Apple Watch Hermès 8系列和Apple AirTag Hermès系列自即日起開放Hermes.com網路上訂購，並於包括台灣在內的17個市場指定門市販售。本季愛馬仕首度推出適用於AirPods Pro的皮革外殼，採用受到馬術世界啟發的塑型技術打造而成，可以單獨使用，也可以掛在可拆卸的皮革掛繩掛上隨身攜帶，目前推出金色、亞麻藍色配錫器灰色、海軍藍色、軍綠色配竹綠色、森林紫色配杜鵑粉色等5款繽紛粉嫩的春天色彩，同時上市的還有裝飾品牌馬鞍釘飾的Swift小牛皮皮革掛繩，亦有5種活潑配色。

而之前曾推出過的皮革卡套，隨著手機機型演變，本季推出全新適用於iPhone 12或更新機型的Swift小牛皮Magsafe卡套，卡夾採用對比色的明線縫製，透過俏皮的錯視效果，線條彷彿勾勒馬、刺蝟和海象等風格動物。皮套更採用Apple的MagSafe技術，能透過磁性吸附在iPhone背面。巧玩錯視的還有每次都讓人會心一笑的Apple AirTag Hermès鑰匙圈，推出兩款新的錯視圖紋：主人可以汽車、雪峰、小房子和帆船等圖紋來選擇最適合每組鑰匙的主要用途。