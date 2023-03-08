2023法國米其林指南公布 新增1家三星、4家二星餐廳
2023《法國米其林指南》日前於法國阿爾薩斯省的史特拉斯堡公布，今年新增1家三星、4家二星、39家一星餐廳、8家綠星餐廳。總計法國現有630家米其林星級餐廳，其中三星餐廳有29家，二星餐廳75家，一星餐廳526家，並有90家餐廳獲得綠星獎肯定。其中由來自香港的李森（Samuel Lee）擔任行政主廚的巴黎香格里拉酒店中餐廳香宮（Shang Palace），今年繼續蟬聯一星。另外還有419家法國餐廳，列入「必比登推介」。
今年唯一一家新科三星餐廳，是位於法國西部旺代省努瓦爾穆捷島（Noirmoutier）上的秘境餐廳La Marine，由二星晉升三星，今年同時也獲得綠星肯定。餐廳擁有4000平方米的菜園，主廚Alexandre Couillon不但親自種植蔬菜，每天清晨到相熟的魚販採購生蠔和各式各樣的時令鮮魚，甚至曾遠赴日本學習有300多年歷史的屠宰活魚技巧。米其林評審員對La Marine的評價是：「風味大膽而令人驚喜，食材品質優異，大廚手法嚴謹。」
4家新科二星餐廳分別是位於洛澤爾省歐蒙歐布拉克（Aumont-Aubrac）的家庭旅館餐廳Cyril Attrazic、位於法國北部比納的Château de Beaulieu、位於Saint-Rémy的L'Amaryllis，以及位於塔羅亞爾蒙曼（Talloires-Montmin）山區的The Auberge de Montmin餐廳。
《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示，在今年所新增加44家新科星級餐廳當中，有37家並非來自巴黎都會區，證實了法國美食界的卓越與創造力是全法國皆然。星級餐館由才華橫溢的主廚掌舵，每家餐館都充分體現其風土特色，為人們提供了獨特的餐飲體驗，也促進經濟與文化的發展。
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