胡宇威想當有肩膀的男人 穿Brunello Cucinelli訂製西裝「有路有風」

來自義大利的Brunello Cucinelli（簡稱BC）在台灣首度推出「Sartoria Solomeo」西裝訂製服務，這回品牌創辦人Cucinelli先生個人專屬的資深義大利師傅，特別來台服務，深入了解台灣貴客的需求，訂製服務只有短短4天，3月8日起至3月11日將於台北、台中、高雄三店巡迴登場，訂製西服愛好者可把握難得機會。今日胡宇威出席Brunello Cucinelli活動，成為訂製西裝體驗的第一人，他說「BC的西裝相較拘謹的正裝比較casual，優雅又舒適，穿上它心情可以很relax，就像帶著風來、走路有風。」

胡宇威與陳庭妮預計今年舉行婚禮，胡宇威說，目前婚禮地點還在看、尚未確認，但兩人的共識是希望有個讓大家舒服自在的婚禮，所以婚禮形式也不會太正式。

胡宇威說自己挑選西裝的重點主要是要「合身、舒服」，且重視肩膀、腰的剪裁線條。由於自己的肩膀比較窄，希望西裝肩線可以寬點，看起來比較有肩膀，為了準備婚禮，他現在也開始在練身材、加強重訓。

訂製西裝會依據個人喜好、需求量身打造，胡宇威說「所以穿上訂製西裝會更散發自信感。」他談到BC的西裝最大特色是：寬鬆的肩線與垂墜的線條，打破西裝的正式感，讓穿西裝也可以是一種很自由的態度，可以在各種場合穿，也符合我選購服飾盡量可以在每個場合穿搭的原則。

Brunello Cucinelli的西裝訂製服務，訂製者可自行挑選品牌最具代表性的西裝身形剪裁款式，再決定偏好的面料材質、鈕扣與襯裡等細節，最後進行尺寸丈量。所有訂單將送交義大利手工製作，約需花費8周完成併交貨，除了西裝外，也可訂製西裝背心等組合。在台灣巡迴期間，Cucinelli先生個人專屬的資深義大利師傅同時也是Brunello Cucinelli裁縫學校負責人，也會親自到北中南三據點服務，讓台灣貴客感受大師級的訂製服務。

【Brunello Cucinelli「Sartoria Solomeo」西裝訂製服務】

3/8-3/9台北BELLAVITA Brunello Cucinello｜02-27239502

3/10台中大遠百Brunello Cucinelli｜04-22519371