Miu Miu 2023巴黎時裝秋冬秀 以時裝開啟思辯之窗

2023巴黎時裝周已於3月7日畫下尾聲，最後一日的壓軸品牌中，Miu Miu則由品牌創意總監Miuccuia Prada設計出合計65套造型，大秀並選址於巴黎耶納宮（Palais d’Iena）舉辦，包含女星潔西卡艾芭、韓星李瑜美、韓團 (G)I-DLE成員Minnie都出席看秀。

本季品牌創意總監Miuccia Prada著重於探討「觀察」的本能過程、觀察的方式，以及如斯觀察的行為將如何改變了被觀察的對象？透明的雪紡紗為若隱若現的衣物（與其穿戴者）開啟了一扇思考之窗：我們認為服裝的結構、材質、比例理應為何？這樣的既定印象會否反過來影響了穿戴者對自身身體的掌握與認知？

這樣的思辯進一步結合了Y2K風潮延伸而來的半透、多層次穿搭與透明感持續成為本季特色，並以略高於薄紗裙內高腰的褲襪上緣展示；寬大墊肩、毛絨領片的長大衣內搭上極短如內衣般的短褲，產生了強烈的衝突感，同時具有明顯金屬環飾與鑰匙的手拿包，散發出輕快的行動力，並將成為本季的熱門重點包款。