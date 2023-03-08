脫口罩亮美顏！Yahoo奇摩購物公布「女神節Top5保養熱銷榜」

防疫鬆綁碰上連假掀起報復性旅遊潮，加上女神節活動「她經濟」發威，助攻旅遊用品、美顏保養買氣與商機。Yahoo奇摩購物平台觀察，女性年均客單、購物頻次全面提升，平均每人購物頻次以21～30歲消費者漲幅最大 。而這波「脫罩解封」出遊潮，也帶動女性對美妝保養以及「美髮造型器」、「美容儀」等出遊攜帶型美容電器的關注，月銷量最高成長近3倍 。Yahoo奇摩購物公開最夯保養品Top5熱銷榜，排行前四名皆由主打換季保濕修護、補充肌膚養分的「精華液」類商品拿下，經典乳油木護手霜也進榜。

Yahoo奇摩購物最夯保養品Top5熱銷榜依序為ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、DR.WU角鯊玫瑰果賦活精華油、KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華、理膚寶水B5彈潤修復精華、L’OCCITANE歐舒丹。乳油木護手霜

女神節遇上Yahoo奇摩購物中心19週年生日慶，3月除了即將迎來Bose、台隆手創館等品牌進駐開立旗艦店，自3月9日起也攜手台灣MaiCoin集團旗下Qubic NFT技術整合服務，推出限時限量的「366誕生日NFT」活動。