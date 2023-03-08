快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

聽新聞
test
0:00 / 0:00

脫口罩亮美顏！Yahoo奇摩購物公布「女神節Top5保養熱銷榜」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜。圖／Yahoo奇摩購物提供

防疫鬆綁碰上連假掀起報復性旅遊潮，加上女神節活動「她經濟」發威，助攻旅遊用品、美顏保養買氣與商機。Yahoo奇摩購物平台觀察，女性年均客單、購物頻次全面提升，平均每人購物頻次以21～30歲消費者漲幅最大 。而這波「脫罩解封」出遊潮，也帶動女性對美妝保養以及「美髮造型器」、「美容儀」等出遊攜帶型美容電器的關注，月銷量最高成長近3倍 。Yahoo奇摩購物公開最夯保養品Top5熱銷榜，排行前四名皆由主打換季保濕修護、補充肌膚養分的「精華液」類商品拿下，經典乳油木護手霜也進榜。

Yahoo奇摩購物最夯保養品Top5熱銷榜依序為ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、DR.WU角鯊玫瑰果賦活精華油、KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華、理膚寶水B5彈潤修復精華、L’OCCITANE歐舒丹。乳油木護手霜

女神節遇上Yahoo奇摩購物中心19週年生日慶，3月除了即將迎來Bose、台隆手創館等品牌進駐開立旗艦店，自3月9日起也攜手台灣MaiCoin集團旗下Qubic NFT技術整合服務，推出限時限量的「366誕生日NFT」活動。

Yahoo奇摩NFT商店攜手Qubic推出「366誕生日NFT」活動，讓生日除了寫卡片、吹蠟燭吃蛋糕外，還可擁有個人生日專屬NFT禮，3月9日至4月9日推出每個誕生日各限量30組Y2K風格創作的ㄚ虎NFT，消費者可自由挑選ㄚ虎與背景款式，組合成獨一無二的誕生日NFT，留作個人生日收藏或將專屬誕生日NFT贈送給親友。每個誕生日NFT售價366元，持有「366誕生日NFT」的消費者可在3月9日至5月31日期間到Yahoo奇摩NFT商店「賦能中心」兌換限量生日即享禮－50%Yahoo購物超贈點回饋，持有者生日當月更可加碼獲得Yahoo奇摩購物中心100元折價券。

PMD智能潔顏美容儀隨行款Clean Mini洗臉機，原價9,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至3月29日獨家下殺3.3折特價3,299元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
PMD智能潔顏美容儀隨行款Clean Mini洗臉機，原價9,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至3月29日獨家下殺3.3折特價3,299元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩NFT商店攜手Qubic NFT技術整合服務，推出限時限量的「366誕生日NFT」。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩NFT商店攜手Qubic NFT技術整合服務，推出限時限量的「366誕生日NFT」。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第四名：理膚寶水B5彈潤修復精華。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第四名：理膚寶水B5彈潤修復精華。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第五名：L’OCCITANE歐舒丹乳油木護手霜。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第五名：L’OCCITANE歐舒丹乳油木護手霜。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第二名：DR.WU角鯊玫瑰果賦活精華油。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第二名：DR.WU角鯊玫瑰果賦活精華油。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第三名：KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物公布女神節Top5保養熱銷榜第三名：KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

生日

延伸閱讀

碎屍案再逮第7人！涉助蔡天鳳前夫潛逃 IG女神落網

成龍配對小38歲新疆女神惹議 網友痛批「根本爺孫戀」

丹尼斯長大了！網石大富翁續作《旅遊大亨2：Meta World》預約開跑 結合元宇宙、NFT虛擬置產

真正女神精神！65歲媽媽未被生活打敗失去夢想 帶身障兒創業

相關新聞

是你嗎？7-ELEVEN「開運金喜福袋」開獎　瑪莎拉蒂幸運得主出爐

OPEN POINT會員快看，396萬元瑪莎拉蒂幸運車主可能就是你！7-ELEVEN「開運金喜福袋」於今年1月1日開賣總...

2023法國米其林指南公布 新增1家三星、4家二星餐廳

2023《法國米其林指南》日前於法國阿爾薩斯省的史特拉斯堡公布，今年新增1家三星、4家二星、39家一星餐廳、8家綠星餐廳...

胡宇威想當有肩膀的男人 穿Brunello Cucinelli訂製西裝「有路有風」

來自義大利的Brunello Cucinelli（簡稱BC）在台灣首度推出「Sartoria Solomeo」西裝訂製服...

Miu Miu 2023巴黎時裝秋冬秀 以時裝開啟思辯之窗

2023巴黎時裝周已於3月7日畫下尾聲，最後一日的壓軸品牌中，Miu Miu則由品牌創意總監Miuccuia Prada...

脫口罩亮美顏！Yahoo奇摩購物公布「女神節Top5保養熱銷榜」

防疫鬆綁碰上連假掀起報復性旅遊潮，加上女神節活動「她經濟」發威，助攻旅遊用品、美顏保養買氣與商機。Yahoo奇摩購物平台...

23FW巴黎時裝周／香奈兒呈獻山茶花的多重宇宙 Jennie帶傷合影小松菜奈

香奈兒（CHANEL）2023/24秋冬高級時裝大秀，於當地時間3月7日在巴黎臨時大皇宮舉辦，並於台灣時間晚上九點透過網...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦