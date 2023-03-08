脫口罩亮美顏！Yahoo奇摩購物公布「女神節Top5保養熱銷榜」
防疫鬆綁碰上連假掀起報復性旅遊潮，加上女神節活動「她經濟」發威，助攻旅遊用品、美顏保養買氣與商機。Yahoo奇摩購物平台觀察，女性年均客單、購物頻次全面提升，平均每人購物頻次以21～30歲消費者漲幅最大 。而這波「脫罩解封」出遊潮，也帶動女性對美妝保養以及「美髮造型器」、「美容儀」等出遊攜帶型美容電器的關注，月銷量最高成長近3倍 。Yahoo奇摩購物公開最夯保養品Top5熱銷榜，排行前四名皆由主打換季保濕修護、補充肌膚養分的「精華液」類商品拿下，經典乳油木護手霜也進榜。
Yahoo奇摩購物最夯保養品Top5熱銷榜依序為ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、DR.WU角鯊玫瑰果賦活精華油、KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華、理膚寶水B5彈潤修復精華、L’OCCITANE歐舒丹。乳油木護手霜
女神節遇上Yahoo奇摩購物中心19週年生日慶，3月除了即將迎來Bose、台隆手創館等品牌進駐開立旗艦店，自3月9日起也攜手台灣MaiCoin集團旗下Qubic NFT技術整合服務，推出限時限量的「366誕生日NFT」活動。
Yahoo奇摩NFT商店攜手Qubic推出「366誕生日NFT」活動，讓生日除了寫卡片、吹蠟燭吃蛋糕外，還可擁有個人生日專屬NFT禮，3月9日至4月9日推出每個誕生日各限量30組Y2K風格創作的ㄚ虎NFT，消費者可自由挑選ㄚ虎與背景款式，組合成獨一無二的誕生日NFT，留作個人生日收藏或將專屬誕生日NFT贈送給親友。每個誕生日NFT售價366元，持有「366誕生日NFT」的消費者可在3月9日至5月31日期間到Yahoo奇摩NFT商店「賦能中心」兌換限量生日即享禮－50%Yahoo購物超贈點回饋，持有者生日當月更可加碼獲得Yahoo奇摩購物中心100元折價券。
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