23FW巴黎時裝周／香奈兒呈獻山茶花的多重宇宙 Jennie帶傷合影小松菜奈

香奈兒（CHANEL）2023/24秋冬高級時裝大秀，於當地時間3月7日在巴黎臨時大皇宮舉辦，並於台灣時間晚上九點透過網路播出。正如大秀前釋出的前導視覺所預告，香奈兒本季的設計環繞品牌的經典符碼 — 山茶花，秀場中央樹立起巨型的山茶花立體雕塑，隨著模特兒繞行、不斷變化投射品牌大使小松菜奈的特寫光影，最終化作一抹鮮紅。「對香奈兒而言，山茶花不只是創作主題，而是永恆經典的符碼。」香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）說，雌雄同株的山茶花圓潤飽滿，綻放於冬日，「它給我一種安心的熟悉感，我喜歡那種既柔軟又強韌的特質。」

有的時候立體、有時是印花，有時候勾入針織紋理、刺繡、甚至以鏤空方式點綴，山茶花千姿百態地盛開在香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列作品上。除了這顯而易見的品牌標誌，隨著穿戴者而營造出的「動態感」也是本季的一大主軸：「由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、品牌大使暨女演員小松菜奈擔綱演出的影片，背景不停轉動的旋轉木馬所呈現的滿滿活力，讓我構思出百慕達短褲套裝和不對稱設計的想法。」

動態感透過服飾本身的結構和模特兒走動時的搖曳呈現。柔軟貼合、讓身體各部都能靈活活動的軟紗、針織、斜紋軟呢等材質，製作成便於行動、不受拘束的長裙和百慕達短褲。不對稱結構的大衣、開衩的洋裝、百慕達短褲套裝正面的斜裁層次等，隨著行走與手部的擺動自然地搖曳，甚至為身體的活動創造出更多輕鬆的空間。洋裝後背縷空的細節、荷葉邊裝飾、珠繡與亮片繡飾，與交織著華麗紗線的針織等，則加強了視覺上的動態感。

在流暢自柔軟的服裝線條中，維吉妮維婭悄悄地以許多男裝的細節巧思，為整體設計注入山茶花的強韌與中性氣質：西裝劍領所展現的陽剛符碼、形似貴族紳士居家晨袍的花朵裝飾大衣、在冷冽清早會隨手披上的男士外套... 山茶花，在嘉柏麗香奈兒女士恣意將之妝點在腰際之前，曾經是時髦貴族紳士出席晚宴時、用來裝飾西裝領片的花朵。

色調上從開場時，呼應山茶花雕塑和小松菜奈影片的黑白雙色、行進間逐漸增添各式柔粉色系，從褪色效果、乾燥玫瑰色... 既簡約明確又寓意深遠，到最後鮮明的紅色佔據愈來愈大的面積。高跟鞋裝飾緞帶蝴蝶結與立體山茶花，手拿或肩背的迷你小包隨著行走輕鬆擺動，有的包身柔軟、有的立體圓潤、也有的方正精巧，山茶花以各種意想不到的方式灑落其上。

大秀整體氛圍中流露著淡淡的1960、70年代風格元素，呼應小松菜奈擔綱演出的預覽影片與影像，「影片的概念是在巴黎的一位日本女子，有著輕鬆寫意、自由自在的心靈，」掌鏡的攝影雙人組Inez &Vinoodh解釋，場景靈感來自1966年的電影「Who Are You, Polly Maggoo?」。小松菜奈說：「穿上維吉妮維婭的服裝，我也渴望成為可以啟發其他女性的女子... 她的創作促使我探索時尚穿搭的趣味.... 每次穿上香奈兒，我總能重新形塑自我。」