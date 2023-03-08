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是你嗎？7-ELEVEN「開運金喜福袋」開獎　瑪莎拉蒂幸運得主出爐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「開運金喜福袋」頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，昨晚（3月7日）直播中公開抽出幸運得主。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「開運金喜福袋」頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，昨晚（3月7日）直播中公開抽出幸運得主。圖／7-ELEVEN提供

OPEN POINT會員快看，396萬元瑪莎拉蒂幸運車主可能就是你！7-ELEVEN「開運金喜福袋」於今年1月1日開賣總量超過40萬組限量福袋，頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，更特別規劃福袋「加碼再抽」活動，額外再送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅及柏金包等，獎項總價值超過1,000萬元。7-ELEVEN在昨晚（3月7日）直播中公開抽獎，於律師見證下抽出幸運得主，讓幸運的OPEN POINT會員晉升百萬車主。

7-ELEVEN表示，今年開運金喜福袋集結五大人氣動畫＋兩大精品品牌推出高達30款、總量超過40萬組限量福袋，開賣首周即銷售超過9成；除了福袋本身超值吸睛之外，頭獎更祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎，更針對全系列福袋特別規劃「加碼再抽」活動，額外送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅（市價396萬元）以及柏金包（市價86.6萬元），本次獎項總價值超過1,000萬元，堪稱零售通路福袋獎項價值新高紀錄。

7-ELEVEN於昨天（3月7日）晚間的直播中，在律師見證下公開抽出開運新春福袋各獎項幸運得主，頭獎瑪莎拉蒂Levante GT跑旅獎落台東，序號為5JM99E23ASB8T，會員購買499元福袋即晉升百萬車主。另外特別規劃的加碼再抽活動，也抽出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅以及柏金包幸運得主，加碼抽瑪莎拉蒂Levante GT跑旅獎落宜蘭，中獎序號為90C4566A77（主序號：PJNUD6AKYT5EY）；加碼抽柏金包中獎序號為4F5D2DB425（主序號：M94QJVJBUN8F2），皆為購買1,699元福袋加贈序號中獎。

7-ELEVEN將於3月10日在活動網站公布中獎名單，中獎者請自行至活動網站下載並列印中獎回函、抽獎券正本及檢附相關資料，並於3月31日前（以郵戳為憑）完成兌獎程序。

7-ELEVEN「開運金喜福袋」於今年1月1日開賣總量超過40萬組限量福袋，送出2台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅與柏金包，總價值超過1,000萬元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「開運金喜福袋」於今年1月1日開賣總量超過40萬組限量福袋，送出2台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅與柏金包，總價值超過1,000萬元。圖／7-ELEVEN提供

福袋 瑪莎拉蒂 頭獎

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