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直上勞好遙遠！Bape推出平民版「沙士圈」、「雪花針」表款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Bape推出新表款卻有著俗稱「雪花針」的指針，這也是近期的另一熱門品牌帝舵（TUDOR）的特徵之一。圖／A Bathing Ape提供
Bape推出新表款卻有著俗稱「雪花針」的指針，這也是近期的另一熱門品牌帝舵（TUDOR）的特徵之一。圖／A Bathing Ape提供

消費者若是想入手腕表，相信只要稍加在網路上搜尋，畢竟會看到幾個關鍵字包括「水鬼」、「百事可樂圈」、「中東面」等，上述這些詞，其實都是在形容勞力士（Rolex）以及其他品牌所帶起的流行趨勢。而勞力士的表款，也因此普羅大眾所認知，因此部分網友便認為與其投資其他腕表品牌，而有著「直上勞」、「一勞永逸」等說法，但想要入手勞力士熱門表款，代價可不低。

而總能緊跟流行趨勢的潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）從開始推出TYPE 1 BAPEX系列腕表時，就以勞力士的熱門表款為基礎而設計，陸續的呈現過「綠水鬼」潛水表、像極了雙時區GMT-MASTER表款的「百事可樂圈」、外型脫胎自經典Daytona計時碼表，用上話題元素「中東面」的款式，或是「彩虹圈」CRYSTAL STONE系列表款。每一款的曝光，總能引起表迷的熱烈討論，爭議到底是抄襲？還是致敬翻玩？每個人心中都有各自定見！但不可諱言的是Bape的TYPE 1 BAPEX系列腕表的確提供了，無法入手勞力士熱門款的消費者，另類的圓夢可能。

而近期Classic TYPE 1 BAPEX系列的新作，又再度受到關注！推出黑色表盤搭配棕色表圈，營造復古格調的運動潛水表，外觀也形似勞力士GMT-Master II「沙士圈」，但品牌也真的搭配日製的自動上鍊機芯，同樣具備了雙時區顯示，要價約2萬元出頭。另一款則同樣是潛水表外觀，卻有著俗稱「雪花針」的指針，這也是近期的另一熱門品牌帝舵（TUDOR）表款的特徵之一。而TUDOR則是勞力士集團下的品牌，再次證明，Bape TYPE 1 BAPEX系列，總是會以話題表款來研發。

A Bathing Ape CLASSIC TYPE 2 BAPEX®系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯，21,999元。圖／A Bathing Ape提供
A Bathing Ape CLASSIC TYPE 2 BAPEX®系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯，21,999元。圖／A Bathing Ape提供

A Bathing Ape CLASSIC TYPE 1 BAPEX系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯，19,599元。圖／A Bathing Ape提供
A Bathing Ape CLASSIC TYPE 1 BAPEX系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯，19,599元。圖／A Bathing Ape提供

勞力士 品牌 腕表

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