陳耀訓搬家了！芭樂、梅子與香片 讓春天的麵包變有趣

以「蛋黃酥界愛馬仕」掀起排隊潮、創下黃牛新高價的陳耀訓・麵包埠搬家了，從原本的6坪空間加大為18坪，將過去兩個廚房整併合一，更有效率。創辦人也是Mondial du Pain世界麵包大賽冠軍陳耀訓表示，「我很喜歡這種前店後廠、近距離接觸消費大眾的方式，麵包製作、顧客需求看一眼就明白。」而加大空間也並非為了產能，陳耀訓反而增加更多手作占比，「因為只有手作才能展現趣味與獨特性，麵包也更有溫度。」

2019年開店之初，陳耀訓提出「跟著麵包去旅行」的概念，掀起新台式麵包風潮；2023年除了搬家換新裝，他也著手規畫「季節麵包」的新想法，除了融入台灣的季節果蔬，也想創造更多趣味，包括食材的創意搭配、口感與外觀甚至是品嘗的食趣，而這「趣味麵包」的構想，來自妻子的建議，「讓日常的食物，變得更讓人期待」。

新店開幕，陳耀訓首度推出兩款春季麵包，「可頌布里歐」創意結合可頌與布里歐兩種麵包體，外層酥脆、內裡鬆軟，再加入春天的紅茶與芭樂，前後得耗時3天，陳耀訓說，為了讓可頌更酥脆，他將可頌紋路整齊朝上（一般可頌紋路都在側邊），這也是另類麵包甜點化的趣味巧思。

另一款「香片梅子乳酪麵包」，則以帶有香片清新的軟Q麵包，搭配濕潤的梅子乳酪，既清爽且餘韻悠長。

後疫情時代，麵包也從過去裸賣到今日須以個別包裝呈現，但多少會影響麵包的外型與口感，陳耀訓也作了新變革，像是原本就很受歡迎的「麵茶維也納」，麵茶奶油霜在炎夏很容易因熱氣而沾在透明袋上，外層的菠蘿皮也不夠酥脆，於是他將麵茶變內餡，增加奶油用量，更好控制糊狀的餡料，麵包表面則加入核桃碎、蛋白餅及糖粉，多了風味和口感，也增加脆度。

「炸彈麵包」也走出傳統外型，陳耀訓笑說，「我把炸彈變成了手榴彈」。為了維持外皮菠蘿的酥脆口感，捨去傳統模具，改以手包成形，橄欖型加上菠蘿皮的菱格紋，真的更似手榴彈。「榛果巧克力可頌」也是手工繁複之作，改以先炒焦糖榛果，切碎後撒於可頌麵團上，為了讓消費者吃得榛果碎粒，不計人力成本，「這也是我換新廚房的理由，將過去想做而不能做的想法，都在這裡實踐」。

新店展新風貌，最大特色是將陳耀訓的鹿港家鄉融入設計，嵌入的紅磚讓光線自然灑照入室，光影變換中，碎石子地板展現古樸的質感，空間則完成陳耀訓的夢想：「後場的故事，讓消費者一眼就明瞭。」

陳耀訓・麵包埠

地址：台北市敦化北路244巷51號

營業時間：12:00~19:30