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最強時尚網紅Chiara Ferragni 國際婦女節「表」女力
號稱「宇宙最強時尚網紅」的Chiara Ferragni是宇舶表（Hublot）品牌大使，在IG上擁有近3000萬粉絲的她，全球最具影響力的時尚女性之一：身為同名品牌創辦人與設計師，同時也是一雙兒女的媽媽和人妻，Chiara Ferragni兩度進入富比世最具影響力排行榜，其自身創業歷程甚至成為哈佛商學院的教材，長期關注女性權益的她也經常透過社群表達女性力量。
2023年3月8日全球婦女日前夕，宇舶發表Chiara Ferragni所演繹的最新形象廣告，以Big Bang One Click皇金鑽表傳遞「Click your Heart 以熱情啟動你的心」的正面訊息，期望能帶動女性走出生活制約與傳統框架，以熱情與自信，展現最美最獨特的自己。
「我熱愛與大家分享我的一切；從我喜愛的人事物，到我所經歷的事情，或是我的日常生活。我全心地投入每個角色和每件事情。美麗驅動著我所做的一切，現今女性不需要在妻子、母親或工作間做選擇，這些角色彼此互相補充，進而賦予我完整的人生。我也鼓勵大家要相信自己，以熱情開啟自己的心，並且相信總有一天夢想能夠實現！我相信現代童話故事，因為我就是！」Chiara Ferragni說。
影片也呈現Chiara Ferragni拿手的時尚穿搭技巧，包括以「反差感」為日常穿搭增添都會時尚的奢華風。Big Bang One Click系列腕表搭載品牌獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，可輕鬆拆換多款顏色和材質表帶，即使同款腕表，仍能在不同時刻和場合，轉換多樣風貌；而品牌專利皇金（King Gold）材質，更散發特殊霧金色光澤，能為簡單的穿搭造型提升整體高級感。
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