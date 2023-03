最強時尚網紅Chiara Ferragni 國際婦女節「表」女力！

號稱「宇宙最強時尚網紅」的Chiara Ferragni是宇舶表(Hublot)品牌大使,在IG上擁有近3000萬粉絲的她,全球最具影響力的時尚女性之一:身為同名品牌創辦人與設計師,同時也是一雙兒女的媽媽和人妻,Chiara Ferragni兩度進入富比世最具影響力排行榜,其自身創業歷程甚至成為哈佛商學院的教材,長期關注女性權益的她也經常透過社群表達女性力量。

2023年3月8日全球婦女日前夕,宇舶發表Chiara Ferragni所演繹的最新形象廣告,以Big Bang One Click皇金鑽表傳遞「Click your Heart 以熱情啟動你的心」的正面訊息,期望能帶動女性走出生活制約與傳統框架,以熱情與自信,展現最美最獨特的自己。

「我熱愛與大家分享我的一切;從我喜愛的人事物,到我所經歷的事情,或是我的日常生活。我全心地投入每個角色和每件事情。美麗驅動著我所做的一切,現今女性不需要在妻子、母親或工作間做選擇,這些角色彼此互相補充,進而賦予我完整的人生。我也鼓勵大家要相信自己,以熱情開啟自己的心,並且相信總有一天夢想能夠實現!我相信現代童話故事,因為我就是!」Chiara Ferragni說。