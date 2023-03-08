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最強時尚網紅Chiara Ferragni 國際婦女節「表」女力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
費有多種材質彩色錶帶可快速拆換的Big Bang One Click皇金鑽表及Big Bang One Click精鋼鑽表系列。圖／宇舶表提供
費有多種材質彩色錶帶可快速拆換的Big Bang One Click皇金鑽表及Big Bang One Click精鋼鑽表系列。圖／宇舶表提供

號稱「宇宙最強時尚網紅」的Chiara Ferragni是宇舶表（Hublot）品牌大使，在IG上擁有近3000萬粉絲的她，全球最具影響力的時尚女性之一：身為同名品牌創辦人與設計師，同時也是一雙兒女的媽媽和人妻，Chiara Ferragni兩度進入富比世最具影響力排行榜，其自身創業歷程甚至成為哈佛商學院的教材，長期關注女性權益的她也經常透過社群表達女性力量。

2023年3月8日全球婦女日前夕，宇舶發表Chiara Ferragni所演繹的最新形象廣告，以Big Bang One Click皇金鑽表傳遞「Click your Heart 以熱情啟動你的心」的正面訊息，期望能帶動女性走出生活制約與傳統框架，以熱情與自信，展現最美最獨特的自己。

「我熱愛與大家分享我的一切；從我喜愛的人事物，到我所經歷的事情，或是我的日常生活。我全心地投入每個角色和每件事情。美麗驅動著我所做的一切，現今女性不需要在妻子、母親或工作間做選擇，這些角色彼此互相補充，進而賦予我完整的人生。我也鼓勵大家要相信自己，以熱情開啟自己的心，並且相信總有一天夢想能夠實現！我相信現代童話故事，因為我就是！」Chiara Ferragni說。

影片也呈現Chiara Ferragni拿手的時尚穿搭技巧，包括以「反差感」為日常穿搭增添都會時尚的奢華風。Big Bang One Click系列腕表搭載品牌獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，可輕鬆拆換多款顏色和材質表帶，即使同款腕表，仍能在不同時刻和場合，轉換多樣風貌；而品牌專利皇金（King Gold）材質，更散發特殊霧金色光澤，能為簡單的穿搭造型提升整體高級感。

Big Bang One Click皇金鑽表系列，可自行拆換多種材質顏色的表帶。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click皇金鑽表系列，可自行拆換多種材質顏色的表帶。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表系列，可自行拆換多種材質顏色的表帶。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表系列，可自行拆換多種材質顏色的表帶。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang Integrated皇金腕表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang Integrated皇金腕表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang One Click皇金鑽表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang One Click皇金鑽表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang One Click皇金鑽表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang One Click皇金鑽表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang One Click皇金鑽表。圖／宇舶表提供
宇舶大使Chiara Ferragni配戴Big Bang One Click皇金鑽表。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表系列，可自行拆換多種材質顏色的表帶。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click精鋼鑽表系列，可自行拆換多種材質顏色的表帶。圖／宇舶表提供

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