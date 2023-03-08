WBC世界棒球經典賽今開打！7-ELEVEN指定門市LIVE直播賽事

眾所矚目的WBC 2023世界棒球經典賽將於今天（3月8日）開打，晚上7點中華隊將在台中洲際棒球場登場對戰巴拿馬，7-ELEVEN獨家取得WBC官方授權通路，除了推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，更獨家開發紀念周邊商品以及WBC三支付滿額立折優惠，指定門市同步取得愛爾達電視台授權直播WBC 2023世界棒球經典賽，在台中洲際棒球場現場也有7-ELEVEN的活動攤位，邀請全民一起為中華隊加油。

7-ELEVEN全店即日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，共規劃WBC賽事紀念款、中華隊經典款、統一7-ELEVEn獅隊球星款等三大系列，OPEN POINT會員不限消費金額，即可報會員電話加購。

WBC賽事紀念款推出T恤、運動毛巾、連帽披肩等紀念周邊；中華隊經典款以白色、藍色兩大代表色，推出限量棒球衣、棒球帽、運動毛巾、束口後背包、太陽眼鏡等； 統一7-ELEVEn獅隊球星款則以本屆WBC中華隊總教練林岳平、教練團高志綱以及為中華隊效力的胡智爲、林岱安、陳傑憲共五大球星，推出背號T恤、球員毛巾及證件帶。

7-ELEVEN即日起獨家販售「WBC世界棒球經典賽」三大捍衛主場紀念周邊，首推「WBC世界棒球經典賽紀念icash卡」售價111元象徵中華隊得第一，「WBC世界棒球經典賽紀念環保購物袋」象徵勝利帶著走，以及「WBC世界棒球經典賽紀念濕紙巾」象徵中華隊勇奪冠軍。

門市即日起至3月12日限時5天推出「WBC三支付滿額立折優惠」，購買指定CITY飲品、飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3支付結帳，享消費每滿222元立折25元、滿888元立折125元（單筆最高可折250元）。