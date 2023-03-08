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口罩脫下皮膚好乾燥 食藥署提醒保濕5原則

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃毓惠示範如何塗抹保濕產品。圖／食藥署提供
黃毓惠示範如何塗抹保濕產品。圖／食藥署提供

室內外口罩禁令解除後，不少民眾都對自身皮膚狀況開始焦慮，甚至出現相貌焦慮的情形，皮膚科門診的人數也有增加趨勢。其實日常保養只要做好保濕就可以有良好的膚質，不過，食藥署提醒，民眾對保養品有些常見迷思，像是質地「愈稠愈好」，就可能被誤導，要認清成分才能夠事半功倍，做好保濕。

食藥署醫療器材及化粧品組科長張家榮表示，保濕的目的是讓水分不要過快流失，讓肌膚角質層保有合理的含水量。當肌膚富含水分，膚質會較為豐潤，皮膚外觀看起來就會光滑、細緻、柔軟。因此，保濕對於肌膚的健康和美麗至關重要。

張家榮提醒，保濕化妝品購用上可參考5大原則「看標示、要測試、避部位、放陰涼、期限用」首先，要仔細閱讀產品的標示，確定品名、用途、保存期限等信息，不要購買來路不明、標示不清的產品。對於肌膚較敏感的消費者，使用保濕化妝品前，建議先做一次皮膚測試，如果沒有刺激或過敏等不良反應時，才可安心使用。

使用保濕產品時，要注意避免使用於受傷部位，以及使用保濕噴霧類產品時不要朝口鼻噴灑或直接噴在臉上，以避免吸入。張家榮也說，保濕產品儲存時要放在陰涼處，避免放置於陽光直射、高溫潮濕的地方；開封後的保濕產品要注意期限用，並留意產品效期及是否變質，如產品已經分層、變質、變色或有異味等情況，就不要使用。

長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，不少民眾認為擦蘆薈膠就可以達到保濕效果，或者認為保濕精華液越黏稠保濕效果就越好，但實際上，蘆薈膠具有保濕吸水功能，但「不具有鎖水功能」，如果只使用蘆薈膠就想要達到保濕功能，反而有可能越來越乾。

黃毓惠建議，保濕時搭配乳液、乳霜達到才更能達到保濕功能；而保濕化妝品的稠度與保濕力的高低還是要看產品實際添加的成分，有些保濕精華液會添加增稠劑，如黃原膠（Xanthan）、纖維素（Cellulose）等成分，讓產品使用起來稠感相對增加，但並非真正保濕。

由左至右為食藥署醫粧組科長張家榮、食藥署醫粧組簡任技正吳亭瑤、長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠。圖／食藥署提供
由左至右為食藥署醫粧組科長張家榮、食藥署醫粧組簡任技正吳亭瑤、長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠。圖／食藥署提供

化妝品 食藥署 皮膚科

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