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預測經典賽冠軍隊伍抽行李箱 全聯推觀賽3寶8.5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
同歡WBC世界經典棒球賽，大潤發超過千樣商品滿千送百。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
同歡WBC世界經典棒球賽，大潤發超過千樣商品滿千送百。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

令球迷們熱血沸騰的WBC世界經典棒球賽今晚即將開打，看轉播必備的飲料、啤酒、零食準備好了沒？全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食8.5折優惠起，同時祭出預測冠軍隊伍還有機會抽到萬國通路行李箱活動，有吃、有喝又有拿。大潤發則瞄準商機，力邀近200款知名品牌、近千支商品同慶優惠，活動期間內推出滿千送百優惠，零食、飲料囤貨現在買划算又超值。

今晚中華隊首戰將對上巴拿馬，不能趕到台中洲際棒球場親臨賽事的民眾，在家看比賽也要等把飲料、啤酒、零食都準備好，全聯除了推出多款啤酒商品8.5折起，持福利卡買Lay's樂事、多力多滋、奇多、話匣子全系列單筆每滿249元再贈250福利點；持福利卡買OREO、可口、RITZ、瑞士三角巧克力、比利時克特多金象全系列單筆滿149元贈200福利點、單筆滿199元再加贈300福利點；持福利卡買盛香珍、華元、湖池屋全系列單筆每滿150元贈40福利點。

另外，即日起至3月20日活動期間更舉行「全民瘋棒球 萬國齊聚挺中華」活動，福利卡友至全聯實體門市消費發票金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含萬國通路20吋旅行箱（市價5,280元，共4名）、萬國通路13吋手提箱（市價4,580元，共12名）、萬國通路1,000元商品券（市價1,000元，共16名）。

而大潤發也於3月9日至3月22日期間推滿千送百優惠，消費者於活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1,000元（不含品牌電器及生鮮商品），送100元現金抵用券，全台限量40,000張，每人每卡期間限領2張，可於3月23日至4月5日期間使用。推薦可口可樂系列330ml 6入組，促銷價79元，搭配指定系列商品單筆滿149元送可樂Zero 200ml乙瓶。同步推出麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒、虎牌冰釀啤酒、海尼根Silver星銀啤酒，另有整箱同步促銷中。零食新品則有樂天小熊餅家庭號宇治抹茶風味（10袋入），促銷價139元；卡迪那mini系列脆薯美式肋排/脆薯起司披薩，促銷價99元。快號召三五好友一起觀賽，零食、飲料一次買齊最划算。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大潤發推出樂天小熊餅家庭號宇治抹茶風味，3月9日至3月22日推出滿千送百優惠，零食商品現在買正是時候。圖／全聯福利中心提供
大潤發推出樂天小熊餅家庭號宇治抹茶風味，3月9日至3月22日推出滿千送百優惠，零食商品現在買正是時候。圖／全聯福利中心提供
WBC世界經典棒球賽開打，全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食8.5折優惠起。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
WBC世界經典棒球賽開打，全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食8.5折優惠起。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

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