球迷注意！神預測「終身免費吃披薩」、天天加碼送百個

WBC開打，台灣達美樂宣布啟動史上規模最大、期間最長的大披薩199元優惠。活動自3/8~3/22世界棒球經典賽期間，全台183家門市外帶大披薩一個只要199元(10種口味限定)，加50元還可外送到家，讓看棒球賽的球迷們，賽事不漏接。

此外，台灣達美樂同步發動「2023 WBC達美樂神預測」活動應援，3/8~3/22賽事期間，可至達美樂官方粉絲團https://www.facebook.com/Dominos.tw參加活動，天天送100個9吋披薩請球迷吃，5天賽事預計送出500個9吋披薩。

台灣達美樂也加碼祭出達美樂史上最終極的「終身獎」：免費吃一輩子達美樂披薩」，活動辦法為3/15~3/22期間，連續猜對7場賽事比分，就有機會獲得這項大獎。