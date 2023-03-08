聽新聞
test
0:00 / 0:00
夠白才夠美麗 48歲賈靜雯逆齡秘訣曝光選對產品才有用
已經48歲的賈靜雯，看起來根本就跟30多歲的女性一樣，肌膚上看不到任何瑕疵，而她也曝光自己的保養秘訣，特別在意使用淨白系列保養品，因為夠白才會夠美麗，讓她養出「淨白玫瑰光」，而賈靜雯也很重視睡覺前的保養，強調要選對保養品，才能真正有效，讓肌膚成功逆齡。
賈靜雯身為迪奧的保養大使，最近愛用的產品就是迪奧精萃再生光燦淨白系列，因為適合敏弱肌膚使用，任何膚況下都能夠用，針對最重視的夜間保養，她表示睡眠是肌膚的黃金修護期，清潔完之後會先用淨白精華，搭配新推出的迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜，讓淨白能量深入肌底，整體膚觸會柔嫩細滑，肌膚也減少暗沈，一個月就有感。
白天賈靜雯也重視防曬，會使用新推出的迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜，有著SPF 50+、PA++++，續航淨白修護力，還能夠提亮膚色，即使素顏也不怕。
迪奧新推出的迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜，將玫瑰胜肽複合物結合白玫瑰萃取、高穩定維生素C，以及淨白玫瑰胜肽複合物，讓肌膚重現淨白感，整體包裝也更強調奢華感；迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜SPF 50+ PA++++則加入岡維拉玫瑰花液，適合白天使用，讓肌膚散發出淨白玫瑰光濾鏡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言