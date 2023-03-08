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夠白才夠美麗 48歲賈靜雯逆齡秘訣曝光選對產品才有用

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
賈靜雯成為迪奧保養大使，最近熱愛使用淨白系列保養品。圖／迪奧提供
賈靜雯成為迪奧保養大使，最近熱愛使用淨白系列保養品。圖／迪奧提供

已經48歲的賈靜雯，看起來根本就跟30多歲的女性一樣，肌膚上看不到任何瑕疵，而她也曝光自己的保養秘訣，特別在意使用淨白系列保養品，因為夠白才會夠美麗，讓她養出「淨白玫瑰光」，而賈靜雯也很重視睡覺前的保養，強調要選對保養品，才能真正有效，讓肌膚成功逆齡。

賈靜雯身為迪奧的保養大使，最近愛用的產品就是迪奧精萃再生光燦淨白系列，因為適合敏弱肌膚使用，任何膚況下都能夠用，針對最重視的夜間保養，她表示睡眠是肌膚的黃金修護期，清潔完之後會先用淨白精華，搭配新推出的迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜，讓淨白能量深入肌底，整體膚觸會柔嫩細滑，肌膚也減少暗沈，一個月就有感。

白天賈靜雯也重視防曬，會使用新推出的迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜，有著SPF 50+、PA++++，續航淨白修護力，還能夠提亮膚色，即使素顏也不怕。

迪奧新推出的迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜，將玫瑰胜肽複合物結合白玫瑰萃取、高穩定維生素C，以及淨白玫瑰胜肽複合物，讓肌膚重現淨白感，整體包裝也更強調奢華感；迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜SPF 50+ PA++++則加入岡維拉玫瑰花液，適合白天使用，讓肌膚散發出淨白玫瑰光濾鏡。

迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜／50ML／15,500元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜／50ML／15,500元。圖／迪奧提供
48歲賈靜雯逆齡秘訣，就是重視夜間保養。圖／摘自IG
48歲賈靜雯逆齡秘訣，就是重視夜間保養。圖／摘自IG
迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜／30ML／4,100元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜／30ML／4,100元。圖／迪奧提供
賈靜雯成為迪奧保養大使，最近熱愛使用淨白系列保養品。圖／迪奧提供
賈靜雯成為迪奧保養大使，最近熱愛使用淨白系列保養品。圖／迪奧提供

隔離 防曬 睡眠

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