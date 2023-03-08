夠白才夠美麗 48歲賈靜雯逆齡秘訣曝光選對產品才有用

已經48歲的賈靜雯，看起來根本就跟30多歲的女性一樣，肌膚上看不到任何瑕疵，而她也曝光自己的保養秘訣，特別在意使用淨白系列保養品，因為夠白才會夠美麗，讓她養出「淨白玫瑰光」，而賈靜雯也很重視睡覺前的保養，強調要選對保養品，才能真正有效，讓肌膚成功逆齡。

賈靜雯身為迪奧的保養大使，最近愛用的產品就是迪奧精萃再生光燦淨白系列，因為適合敏弱肌膚使用，任何膚況下都能夠用，針對最重視的夜間保養，她表示睡眠是肌膚的黃金修護期，清潔完之後會先用淨白精華，搭配新推出的迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜，讓淨白能量深入肌底，整體膚觸會柔嫩細滑，肌膚也減少暗沈，一個月就有感。

白天賈靜雯也重視防曬，會使用新推出的迪奧精萃再生光燦煥白隔離霜，有著SPF 50+、PA++++，續航淨白修護力，還能夠提亮膚色，即使素顏也不怕。