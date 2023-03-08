春日俏甜點！微熱山丘草莓X蘋果、幸堂蛋糕X艾絲樂小兔

隨著初春到來，多變的天氣逐漸回暖，各種有趣組合的俏麗甜點陸續登場。台灣品牌微熱山丘獻上春季限定回歸的「草莓蘋果酥」，草莓醬以自然滴落的呈現方式淋上紅玉蘋果製成的蘋果酥，並綴以碎花般的檸檬糖霜，寓意「美（莓）好醬淋」；來自日本的國民蛋糕「幸堂蛋糕」與韓國艾絲樂小兔台灣限定聯名包裝也全新登場。

隨著第二波草莓季的到來，微熱山丘同步推出「草莓蘋果酥」初春限定回歸。經典奶油酥皮表面淋上天然粉紅色澤的法芙娜草莓調溫可可脂，牛皮紙精裝盒與限定布提袋同樣充滿春天氣息，以色澤飽滿的蘋果紅、草青綠及春櫻粉的主視覺設計，彩繪出輕鬆愜意的春日午茶氛圍。即日起於微熱山丘官網、全台體驗門市、To Go專櫃販售。

來自日本近百年和菓子名店「幸堂蛋糕」，以一款掌心大小的海綿蛋糕聞名全球，每年在日本銷售達2,300萬個之多，今年首度與韓國潮流IP艾絲樂小兔Esther Bunny聯名，一次推出「牛奶蛋糕」及「香蕉蛋糕」兩種口味新包裝，每顆蛋糕都是在日本製造原裝進口，這款聯名包裝全球僅於台灣7-Eleven獨家銷售，4/18前，新品優惠原價每件199元，第二件現折100元。