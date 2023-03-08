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用30元換330元！王品集團「10倍奉還」、西堤大方加菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「西堤牛排」作為WBC賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠，分享對棒球熱情。圖／王品集團提供
「西堤牛排」作為WBC賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠，分享對棒球熱情。圖／王品集團提供

WBC世界棒球經典賽今天開打，「西堤牛排」為中華健兒加油，4/30前，只要憑WBC任一場賽事門票，到西堤消費2客經典套餐，單客主餐可免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。此外，即日起到「LINE禮物」用30元就能買到價值330元限量面額券，於王品旗下20個品牌餐廳內用使用，堪稱「10倍奉還」。

WBC世界棒球經典賽睽違10年重返台灣，首輪A組預賽今天在台中洲際球場開打，「西堤牛排」作為本屆賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠，分享對棒球熱情。即日起至3/15，到西堤牛排用餐，說出應援口號「Taiwan紅不讓！」消費2客經典套餐，即招待價值188元的紅不讓拼盤1份。

看完球賽到西堤續攤，憑WBC賽事門票，至西堤牛排消費2客經典套餐，單客主餐可以免費升級價值141元的「重磅肉肉控鐵板牛排」。升級時間至4/30為止。(活動詳情以門店說明為準)

王品集團成立30周年，以「王品30謝謝你」諧音，至「LINE禮物」只要30元就可買到面額330元的內用面額券，即日起至3/31期間，每日中午12點、晚上6點準時限量開賣。此面額券可自行使用，也可轉贈朋友，包含王品牛排、西堤牛排在內，王品集團旗下20個品牌餐廳用餐均可抵用。抵用期間自即日起到4/30。

此外，王品30周年傳達「一起吃飯，就是最好的事」，4/30之前，在LINE禮物平台購買王品集團19大品牌套餐，享多種加菜禮，如購買西堤牛排套餐券(售價1,426元)，內含2客套餐，再享價值262元的「英式炸魚」1份。還可搭配告白餐桌/謝謝有你/生日快樂等7大專屬設計電子卡片，透過LINE揪好友一同瘋球賽、吃好料。

LINE禮物活動詳情可查：https://reurl.cc/XL5epM。

4月底前，在LINE禮物平台購買西堤牛排套餐券(售價1,426元)，內含2客套餐，再享價值262元的「英式炸魚」1份。圖／王品集團提供
4月底前，在LINE禮物平台購買西堤牛排套餐券(售價1,426元)，內含2客套餐，再享價值262元的「英式炸魚」1份。圖／王品集團提供

牛排 西堤 套餐

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