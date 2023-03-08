向全天下女性說愛！Qeelin全新Wulu Mania致敬婦女節

今天是國際婦女節，值得所有的女性為自己、所有的男性為家人朋友或另一半獻上致意。珠寶品牌為向天下女性致意，以品牌經典的Wulu系列為基礎，推出全新Wulu Mania系列，並以圓弧的幾何線條，象徵女性源源不絕的柔韌生命力。

在東方文化中帶有好運、財富的葫蘆，其形狀也相似於阿拉伯數字的8，因此也帶有無限、循環、生命力的聯想。本次Qeelin所推出的Wulu Mania系列，則以原本的葫蘆幾何形狀為基礎，並結合18K玫瑰金、鑽石與紅色搪瓷為材質；其中Wulu Sautoir長項鍊是以鏤空或紅色搪瓷的交錯裝飾，適合搭配柔軟的毛衣或深色禮服，而Wulu Sautoir手鍊或Wulu手鍊則分別以玫瑰金或紅繩為本體，成為手腕間的輕巧裝飾。