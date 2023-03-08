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向全天下女性說愛！Qeelin全新Wulu Mania致敬婦女節

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了信義南山專賣店，Qeelin再於信義區開設了台北101快閃店，落腳台北購物中心三樓，空間感開闊而優渥。圖／Qeelin提供
除了信義南山專賣店，Qeelin再於信義區開設了台北101快閃店，落腳台北購物中心三樓，空間感開闊而優渥。圖／Qeelin提供

今天是國際婦女節，值得所有的女性為自己、所有的男性為家人朋友或另一半獻上致意。珠寶品牌為向天下女性致意，以品牌經典的Wulu系列為基礎，推出全新Wulu Mania系列，並以圓弧的幾何線條，象徵女性源源不絕的柔韌生命力。

在東方文化中帶有好運、財富的葫蘆，其形狀也相似於阿拉伯數字的8，因此也帶有無限、循環、生命力的聯想。本次Qeelin所推出的Wulu Mania系列，則以原本的葫蘆幾何形狀為基礎，並結合18K玫瑰金、鑽石與紅色搪瓷為材質；其中Wulu Sautoir長項鍊是以鏤空或紅色搪瓷的交錯裝飾，適合搭配柔軟的毛衣或深色禮服，而Wulu Sautoir手鍊或Wulu手鍊則分別以玫瑰金或紅繩為本體，成為手腕間的輕巧裝飾。

於此同時，Qeelin並在信義區「再加碼」，從原本的微風南山專賣店，再加開台北101三樓的TAIPEI 101 pop-up store空間。空間以圓弧、開闊的空間感，加上自四樓引入的天光，呈現舒適、優渥的購物體驗。

Qeelin Wulu 18K玫瑰金及紅搪瓷手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K玫瑰金及紅搪瓷手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu 18K玫瑰金鑽石手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu 18K玫瑰金鑽石手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石小紅繩手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石小紅繩手鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
為向全天下女性致意，Qeelin特別選擇在3月8日國際婦女節，推出全新Wulu Mania系列。圖／Qeelin提供
為向全天下女性致意，Qeelin特別選擇在3月8日國際婦女節，推出全新Wulu Mania系列。圖／Qeelin提供

品牌 微風南山

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