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遠雄廣場推綠色共好生活 回收舊衣、化妝品空瓶送點數

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場推出一系列環保專案，全國電子空調、冰箱滿萬送千，滿額再送6000元購物金。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場推出一系列環保專案，全國電子空調、冰箱滿萬送千，滿額再送6000元購物金。圖／遠雄廣場提供

衣櫃內有沒有可能不會再穿的多餘衣服？新北市汐止遠雄廣場今天啟動「收舊愛，拿贈點」舊衣物循環再生計畫，消費者在26日前拿化妝品空瓶、內衣及舊衣到遠雄廣場指定櫃位回收，最高回饋250點會員點數，可再用點數免費兌換美食或折抵現金。

遠雄廣場表示，不少人喜歡用買衣服來犒賞自己，久而久之塞爆了衣櫃，瘦了荷包。遠雄廣場投入「共好生活」運動，規畫舊衣物循環再生方案，讓民眾一方面可以回收舊衣，清出衣櫃空間，還能讓「鈔票回到自己身上」。舊物因此擁有新生命，也有助保護地球，邀請大家加入循環時尚行列。

遠雄廣場還推出多項環保活動，「衣起護地球 環保滿額贈」活動時間是11日到26日，活動期間在指定櫃位當日消費單筆滿2000元送「多肉小盆栽」。消費者在廣場餐廳和美食街享用健康飲食，自帶環保餐具享優惠。店家供應多款「瘦了嗎solema」健康餐盒，沒有過多調味，並標示熱量與注重低升糖指數（GI）。商場並設電動汽車展示中心，一起用行動愛護地球。

遠雄廣場變身為生態教室，開辦「小小農夫體驗」課程，讓小朋友栽種「小松菜」盆栽，體驗從種菜到收成的過程，體驗農民的辛勞，從中學會尊重大自然和生命。一系列「共好生活手作營」，藉由室內擴香瓶DIY、舊衣編織飲料提袋等主題課程，帶領親子讓空瓶與舊衣重生，落實減碳生活。

政府住宅家電汰舊換新節能補助方案，購買能源效率1級家電新品預計補助3000元，搭配延長到6月14日的貨物稅減免優惠2000元，最高可獲得5000元補助。

全國電子即日起到31日推出空調早鳥優惠，10大品牌供選擇，下訂後48小時內安裝，空調和冰箱買萬送千折價券，滿額完成安裝再享6000元購物金。相關優惠資訊可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場今天啟動「收舊愛，拿贈點」舊衣物循環再生計畫，邀請消費者加入循環時尚行列。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天啟動「收舊愛，拿贈點」舊衣物循環再生計畫，邀請消費者加入循環時尚行列。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場變身為生態教室，讓小朋友親手栽種「小松菜」盆栽。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場變身為生態教室，讓小朋友親手栽種「小松菜」盆栽。圖／遠雄廣場提供

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