運動鞋品牌聯手時尚傳奇、周董愛牌 打造限定系列你會怎麼挑？
跟上跨界的浪潮，向來被視為老氣的運動鞋履品牌SKECHERS也首度與傳奇時尚設計師Diane von Furstenberg合作，以招牌印花與大膽配色，創造一系列的潮鞋。而Converse則是再度與阿姆斯特丹的街頭品牌Patta攜手， 打造限定鞋款與系列服裝，同樣受到關注。
曾是德國王儲太子妃的比利時裔設計師Diane von Furstenberg於1972年就創立了同名時裝品牌，透過自學且深懂女性消費者需求和時代脈動，在70年代就憑藉了圍裹裙裝一炮而紅，甚至獲得媒體封為「繼Coco Chanel之後，最有市場潛力的女性時裝設計師」。即便創立品牌超過50年，但至今Diane von Furstenberg仍是高級女裝的代名詞。此次，SKECHERS與其合作，推出Endless Kisses系列鞋履，利用了品牌的Uno與D'Lite運動鞋、Max Cushioning Elite跑鞋以及Hyper Slide涼鞋，添加Diane von Furstenberg招牌「嘴唇」印花設計，展現「毫不費力」的法式時尚穿搭。
發跡於阿姆斯特丹的街頭品牌Patta最早是專營球鞋買賣的選貨店，後來在經營者逐漸擴大在潮流圈的影響力之後，才陸續發展出自有品牌的服飾，包括了「周董」周杰倫也是愛用者，並時常與不同品牌合作，推出限定系列。Patta這季就再度與Converse攜手，打造幸運草系列，使用反毛皮革，將One Star Pro鞋款全新升級，結合實用風格與刺繡幸運草圖案；推出兩款印有雙方聯名logo的限量T恤，oversized版型設計適合不同身型人群、連帽上衣搭配疊穿雙面加墊背心，有著一體式拉鍊襯裡設計，更方便日常外出使用。
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