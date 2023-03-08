蘇富比慶亞洲50周年 珠寶藝術家趙心綺代表展現女力

3月8日是國際婦女節，今年歡慶進駐亞洲50周年的國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）推選CINDY CHAO The Art Jewel創始人趙心綺（Cindy Chao）為一系列慶賀活動之女性藝術家代表。蘇富比亞洲區主席林宛嫺（Wendy Lin）更特地造訪品牌位於台北晶華酒店的藝術珠寶典藏館，與珠寶藝術家趙心綺暢談女性藝術家如何打破性別藩籬和刻板印象、以女性的獨特創意視野豐富珠寶藝術領域的多元。

●一口皮箱夢想打開藝術珠寶大門

珠寶藝術歷經數個世紀以來發展，至近十幾年間，才出有了更多亞洲、 女性珠寶創作者出現。影片中談笑自若的趙心綺，回憶最初自己懷抱夢想出發到歐洲、帶著整箱蠟雕作品卻到處吃閉門羹，「我苦心經營，把工匠們的懷疑化為信任，現在他們已是我最好的工作夥伴。」在如此挑戰的產業環境中，她以堅持不妥協的態度、全心投入的創作熱情，融合建築思維、雕塑技法淬煉出強大創作能量。跳脫西方傳統思維的藝術珠寶作品，更獲得英、美、法三地權威級博物館典藏，獲邀參加巴黎骨董雙年展、歐洲藝術與骨董博覽會、倫敦巨匠臻藏等世界頂級藝術博覽會，並屢次國際拍賣會中締造傲人成績。

難上加難的是，趙心綺還是一位單親媽媽。「很多人問我兒子Jasper：你是Cindy的獨子嗎？他總是說：不，我是次子，長子是CINDY CHAO The Art Jewel，」趙心綺笑說。她自陳人生中最艱鉅的決定，就是將才9歲的孩子送往海外寄宿學校。她於2021年成為首位獲法國政府頒發藝術與文學騎士勳章（Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres）的華人珠寶藝術家，向世界證明華人女性藝術家強大的創作能量。 而當時站在她身後為她擔任法英翻譯的高挑男子，正是Jasper。「中國人有一句話說言傳不如身教，子女會以父母的行為作為榜樣，」趙心綺說心裡很非常感恩，「一直以來為他、為自己所做的犧牲都值了。」

●登上蘇富比改寫藝術珠寶拍賣史

趙心綺的作品擁有超越國界的美學視野，獨具建築感、雕塑性、生命力，屢次締造藝術拍賣的紀錄，更與擁有前瞻視野的蘇富比結下深厚淵源。趙心綺曾與以「慾望城市」紅遍全球的時尚女星Sarah Jessica Parker攜手、耗時兩年創作出的2013-14 Black Label Masterpiece大師系列芭蕾蝴蝶胸針，在2014年香港蘇富比拍賣會上，以高於拍前估價2倍的121萬美元成交，收益捐給紐約城市芭蕾舞團、用於培育新進舞者編舞人才。兩位不同背景的傳奇女子更一起登上蘇富比國際藏家雜誌的封面，並擔任紐約城市芭蕾舞團秋季開幕慈善晚會的聯合主席。

蘇富比在2013年歡慶進駐亞洲40周年之時，趙心綺更特別創作了一件「8.03克拉緬甸無燒鴿血紅紅寶石緞帶戒指」，不僅是當時拍賣圖錄封面作品，最後更以近400萬美元落槌。今年蘇富比慶祝進駐亞洲50周年之際，才華洋溢的女性在藝術的拍賣、創作、收藏等領域都有開始發揮舉足輕重的影響力，而藝術之路如其作品蝴蝶破蛹展翅的趙心綺，更獲選為亞洲女性珠寶藝術家代表， 以豐沛的創作力與影響力讓世界看見亞洲、看見女性。

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