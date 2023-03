蘇富比慶亞洲50周年 珠寶藝術家趙心綺代表展現女力

3月8日是國際婦女節,今年歡慶進駐亞洲50周年的國際拍賣行蘇富比(Sotheby's)推選CINDY CHAO The Art Jewel創始人趙心綺(Cindy Chao)為一系列慶賀活動之女性藝術家代表。蘇富比亞洲區主席林宛嫺(Wendy Lin)更特地造訪品牌位於台北晶華酒店的藝術珠寶典藏館,與珠寶藝術家趙心綺暢談女性藝術家如何打破性別藩籬和刻板印象、以女性的獨特創意視野豐富珠寶藝術領域的多元。

●一口皮箱夢想打開藝術珠寶大門

珠寶藝術歷經數個世紀以來發展,至近十幾年間,才出有了更多亞洲、 女性珠寶創作者出現。影片中談笑自若的趙心綺,回憶最初自己懷抱夢想出發到歐洲、帶著整箱蠟雕作品卻到處吃閉門羹,「我苦心經營,把工匠們的懷疑化為信任,現在他們已是我最好的工作夥伴。」在如此挑戰的產業環境中,她以堅持不妥協的態度、全心投入的創作熱情,融合建築思維、雕塑技法淬煉出強大創作能量。跳脫西方傳統思維的藝術珠寶作品,更獲得英、美、法三地權威級博物館典藏,獲邀參加巴黎骨董雙年展、歐洲藝術與骨董博覽會、倫敦巨匠臻藏等世界頂級藝術博覽會,並屢次國際拍賣會中締造傲人成績。

難上加難的是,趙心綺還是一位單親媽媽。「很多人問我兒子Jasper:你是Cindy的獨子嗎?他總是說:不,我是次子,長子是CINDY CHAO The Art Jewel,」趙心綺笑說。她自陳人生中最艱鉅的決定,就是將才9歲的孩子送往海外寄宿學校。她於2021年成為首位獲法國政府頒發藝術與文學騎士勳章(Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres)的華人珠寶藝術家,向世界證明華人女性藝術家強大的創作能量。 而當時站在她身後為她擔任法英翻譯的高挑男子,正是Jasper。「中國人有一句話說言傳不如身教,子女會以父母的行為作為榜樣,」趙心綺說心裡很非常感恩,「一直以來為他、為自己所做的犧牲都值了。」

●登上蘇富比改寫藝術珠寶拍賣史

趙心綺的作品擁有超越國界的美學視野,獨具建築感、雕塑性、生命力,屢次締造藝術拍賣的紀錄,更與擁有前瞻視野的蘇富比結下深厚淵源。趙心綺曾與以「慾望城市」紅遍全球的時尚女星Sarah Jessica Parker攜手、耗時兩年創作出的2013-14 Black Label Masterpiece大師系列芭蕾蝴蝶胸針,在2014年香港蘇富比拍賣會上,以高於拍前估價2倍的121萬美元成交,收益捐給紐約城市芭蕾舞團、用於培育新進舞者編舞人才。兩位不同背景的傳奇女子更一起登上蘇富比國際藏家雜誌的封面,並擔任紐約城市芭蕾舞團秋季開幕慈善晚會的聯合主席。

蘇富比在2013年歡慶進駐亞洲40周年之時,趙心綺更特別創作了一件「8.03克拉緬甸無燒鴿血紅紅寶石緞帶戒指」,不僅是當時拍賣圖錄封面作品,最後更以近400萬美元落槌。今年蘇富比慶祝進駐亞洲50周年之際,才華洋溢的女性在藝術的拍賣、創作、收藏等領域都有開始發揮舉足輕重的影響力,而藝術之路如其作品蝴蝶破蛹展翅的趙心綺,更獲選為亞洲女性珠寶藝術家代表, 以豐沛的創作力與影響力讓世界看見亞洲、看見女性。

●一期一會!春之荳蔻胸針新作展出