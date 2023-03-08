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Michael B. Jordan首度自導自演續集電影 靠大師加持穿搭化身「行走的費洛蒙」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Michael B. Jordan首度自導自演電影「金牌拳手3 Creed III」，邀請了Ralph Lauren來加持造型，讓他化身「行走的費洛蒙」，帥出新高度。圖／Ralph Lauren提供
Michael B. Jordan首度自導自演電影「金牌拳手3 Creed III」，邀請了Ralph Lauren來加持造型，讓他化身「行走的費洛蒙」，帥出新高度。圖／Ralph Lauren提供

美國男星Michael B. Jordan首度自導自演電影金牌拳手3Creed III」正式上映後，除了在爛番茄獲得高達90%新鮮度的好評價之外，票房也開出紅盤，突破一億美元。Michael B. Jordan在這部電影中，第三度飾演主角且必須對決過往好友，展開一場史詩級的拳王之爭；不僅有拳拳到肉的緊張比賽場景，更因為邀請了Ralph Lauren來加持造型，讓他化身「行走的費洛蒙」，帥出新高度。

作為續集電影，同時又是Michael B. Jordan自導自演的「金牌拳手3 Creed III」表現可說優秀；而且初執導演工作的他在這部片中加入大量日本動漫元素，讓許多影迷更有共鳴。而且還與時尚大師Ralph Lauren展開特別合作，操刀了劇中主角的6套造型，體現時裝和運動元素結合的特色。品牌提到與電影「金牌拳手3 Creed III」合作部分，是透過Made to Measure半訂製企劃，提供包括灰色及海軍藍條紋雙排扣西裝，以及典雅的休閒服造型，像是奢華的厚織上衣及經典風衣等，而且每一款單品均綴有「Custom Tailored for Adonis Creed」的特製衣標。

Ralph Lauren替電影「金牌拳手3 Creed III」主角造型，所繪製的手稿。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren替電影「金牌拳手3 Creed III」主角造型，所繪製的手稿。圖／Ralph Lauren提供

飾演主角Adonis Creed的Michael B. Jordan也因為精實又寬厚的身形，最適合詮釋Ralph Lauren所凸顯的美式奢華男裝丰采。因此，當他以條紋雙排扣西裝造型現身時，從裡到外流露出自信，讓女性粉絲莫不為其失了神。透過Ralph Lauren的半訂製造型烘托，讓Michael B. Jordan在電影中展現了活力、激情和完美體態，難怪曾被媒體選為全球最性感的男人之一。

電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供
電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供

電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供
電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供

電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供
電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren與電影「金牌拳手3 Creed III」合作的每一款單品均綴有「Custom Tailored for Adonis Creed」特製衣標。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren與電影「金牌拳手3 Creed III」合作的每一款單品均綴有「Custom Tailored for Adonis Creed」特製衣標。圖／Ralph Lauren提供

電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供
電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供

電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供
電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供

電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供
電影「金牌拳手3 Creed III」劇照，飾演主角的Michael B. Jordan身穿Ralph Lauren的Made to Measure半訂製服裝。圖／Ralph Lauren提供

電影 金牌 西裝

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