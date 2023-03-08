Michael B. Jordan首度自導自演續集電影 靠大師加持穿搭化身「行走的費洛蒙」
美國男星Michael B. Jordan首度自導自演電影「金牌拳手3Creed III」正式上映後，除了在爛番茄獲得高達90%新鮮度的好評價之外，票房也開出紅盤，突破一億美元。Michael B. Jordan在這部電影中，第三度飾演主角且必須對決過往好友，展開一場史詩級的拳王之爭；不僅有拳拳到肉的緊張比賽場景，更因為邀請了Ralph Lauren來加持造型，讓他化身「行走的費洛蒙」，帥出新高度。
作為續集電影，同時又是Michael B. Jordan自導自演的「金牌拳手3 Creed III」表現可說優秀；而且初執導演工作的他在這部片中加入大量日本動漫元素，讓許多影迷更有共鳴。而且還與時尚大師Ralph Lauren展開特別合作，操刀了劇中主角的6套造型，體現時裝和運動元素結合的特色。品牌提到與電影「金牌拳手3 Creed III」合作部分，是透過Made to Measure半訂製企劃，提供包括灰色及海軍藍條紋雙排扣西裝，以及典雅的休閒服造型，像是奢華的厚織上衣及經典風衣等，而且每一款單品均綴有「Custom Tailored for Adonis Creed」的特製衣標。
飾演主角Adonis Creed的Michael B. Jordan也因為精實又寬厚的身形，最適合詮釋Ralph Lauren所凸顯的美式奢華男裝丰采。因此，當他以條紋雙排扣西裝造型現身時，從裡到外流露出自信，讓女性粉絲莫不為其失了神。透過Ralph Lauren的半訂製造型烘托，讓Michael B. Jordan在電影中展現了活力、激情和完美體態，難怪曾被媒體選為全球最性感的男人之一。
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