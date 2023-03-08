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動物派對啟發兒童想像 奇美博物館將推親子音樂會

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
奇美博物館將於4月8日，推出「動物狂想」親子音樂會。圖／奇美博物館提供
奇美博物館將於4月8日，推出「動物狂想」親子音樂會。圖／奇美博物館提供

台南市奇美博物館針對家庭族群設計推出親子音樂會，將於4月8日舉辦以「動物狂想」為主題的音樂會，藉由音樂描繪動物的聲音與姿態，搭配耳熟能詳的名曲，啟發孩子無限想像力。

家庭族群向來是奇美博物館主要客群之一，館方每年都會推出母親節音樂會，讓全家人有機會一起聆賞專為媽媽規劃的音樂節目，今年首次推出親子音樂會，讓小朋友也能從詼諧有趣節目裡感受古典樂魔力，進一步獲得超乎想像的靈感與啟發。

親子音樂會主題為「動物狂想」，上半場主推耳熟能詳的旋律，如經典的「D大調卡農」、莫札特輕巧可愛的鋼琴奏鳴曲，小朋友可以從基礎入門的曲目親近知名音樂大師，並從改編的樂曲中獲得既熟悉又耳目一新的感受。

館方指出，下半場演出法國作曲家聖桑的作品「動物狂歡節」，運用各種樂器的音色與特質，描繪出動物的聲音與姿態，無論是母雞咯咯聲、優雅的天鵝，甚至獅子神氣出場的氣勢，都能用樂聲淋漓盡致展現，帶領孩子參與精采絕倫的動物狂想派對。

館方說，除了全新規劃的親子音樂會，今年經典節目母親節音樂會主題為「愛與熱情」，將以風格強烈拉丁曲目，傳遞母親優雅浪漫和熱情豐沛的不同情感，於5月6日登場，由活躍於舞台聲樂家王喬怡、鋼琴家蘇俐方，以及被譽為「天才古典吉他演奏家」林家瑋共同演出。

奇美博物館指出，此次推出的兩檔音樂會以家庭出發，除了滿足親子、母親等不同年齡組合家庭需求，期待透過多元主題音樂會，讓古典樂親近每個家庭。

奇美博物館5月6日母親節音樂會，以拉丁曲風傳遞母親的愛與熱情。演出音樂家包括鋼琴家蘇俐方（左），聲樂家王喬怡（中）、古典吉他演奏家林家瑋（右）。圖／奇美博物館提供
奇美博物館5月6日母親節音樂會，以拉丁曲風傳遞母親的愛與熱情。演出音樂家包括鋼琴家蘇俐方（左），聲樂家王喬怡（中）、古典吉他演奏家林家瑋（右）。圖／奇美博物館提供

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