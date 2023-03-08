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瘋棒球、吃好料！憑WBC門票 西堤牛排主餐免費升級

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
4月底前，在LINE禮物平台購買西堤牛排套餐券，內含2客套餐，再享價值262元的「英式炸魚」1份。圖／王品集團提供。
4月底前，在LINE禮物平台購買西堤牛排套餐券，內含2客套餐，再享價值262元的「英式炸魚」1份。圖／王品集團提供。

WBC世界棒球經典賽睽違10年重返台灣，首輪A組預賽今天在台中洲際球場開打，「西堤牛排」作為本屆賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠。即日起至4月30日前，只要憑WBC任一場賽事門票，到「西堤牛排」消費2客經典套餐，單客主餐可免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。

此外，即日起至3月15日，到西堤牛排用餐，說出應援口號「Taiwan紅不讓」並消費2客經典套餐，即招待價值188元的紅不讓拼盤1份。

王品集團成立30周年，以「王品30謝謝你」為諧音，消費者至「LINE禮物」用30元即可買到面額330元的內用面額券，相當於「10倍奉還」；即日起至3月31日，每日中午12點、晚上6點準時限量開賣。此面額券可自行使用，也可轉贈朋友，包含王品牛排、西堤牛排在內，王品集團旗下20個品牌餐廳用餐均可抵用。抵用期間自即日起到4月30日。

王品30周年傳達「一起吃飯，就是最好的事」，4月30日之前，在LINE禮物平台購買王品集團19大品牌套餐，享多種加菜禮，如購買西堤牛排套餐券（售價1,426元），內含2客套餐，再享價值262元的「英式炸魚」1份；還可搭配告白餐桌／謝謝有你／生日快樂等7大專屬設計電子卡片，透過LINE揪好友一同瘋球賽、吃好料。（活動詳情請參考LINE禮物活動網頁）

「西堤牛排」作為WBC賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠。圖／王品集團提供。
「西堤牛排」作為WBC賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠。圖／王品集團提供。
憑WBC賽事門票，至西堤牛排消費2客經典套餐，單客主餐可以免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。圖／王品集團提供。
憑WBC賽事門票，至西堤牛排消費2客經典套餐，單客主餐可以免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。圖／王品集團提供。
王品集團成立30週年，3月底前至「LINE禮物」只要30元就可買到面額330元的內用面額券。圖／王品集團提供。
王品集團成立30週年，3月底前至「LINE禮物」只要30元就可買到面額330元的內用面額券。圖／王品集團提供。

牛排 西堤 套餐

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