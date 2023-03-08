瘋棒球、吃好料！憑WBC門票 西堤牛排主餐免費升級

WBC世界棒球經典賽睽違10年重返台灣，首輪A組預賽今天在台中洲際球場開打，「西堤牛排」作為本屆賽事贊助商之一，大方招待球迷吃牛排、享優惠。即日起至4月30日前，只要憑WBC任一場賽事門票，到「西堤牛排」消費2客經典套餐，單客主餐可免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。

此外，即日起至3月15日，到西堤牛排用餐，說出應援口號「Taiwan紅不讓」並消費2客經典套餐，即招待價值188元的紅不讓拼盤1份。

王品集團成立30周年，以「王品30謝謝你」為諧音，消費者至「LINE禮物」用30元即可買到面額330元的內用面額券，相當於「10倍奉還」；即日起至3月31日，每日中午12點、晚上6點準時限量開賣。此面額券可自行使用，也可轉贈朋友，包含王品牛排、西堤牛排在內，王品集團旗下20個品牌餐廳用餐均可抵用。抵用期間自即日起到4月30日。