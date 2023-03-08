社長大人上身？Hanni瀏海激似持修！跨國明星臉超有戲

去年10月才成為GUCCI全球代言人的New Jeans團員Hanni，二月時果然前進米蘭時裝周，參觀2023的秋冬女裝，並化身「表情包」、展現超逗趣的多樣表情變化。近日Hanni則在GUCCI官方IG曬出一系列宣傳視覺，但意外讓人發現：咦？怎麼髮型風格有點像是「社長大人」持修？

在這組復古風格的視覺中，Hanni以復古風格的格紋西裝搭配厚瀏海，意外激似了台灣的「寶藏男孩」持修。事實上，過去也曾傳出《二十五二十一》女主金泰梨在劇中以厚瀏海讓網友大喊「撞臉」持修的網路討論，而持修去年則曾為時尚雜誌Marie Claire台灣版拍攝、並戴上GUCCI太陽眼鏡，與Hanni身上的GUCCI西裝堪稱「系」出同門。

本次Hanni其實是為韓國版的時尚雜誌Marie Claire拍攝，厚瀏海、長髮的造型，時而呈現中性風格、時而穿上米白色套裝與金腰帶，並手持GUCCI 2023春夏重點包款：Deco格縫鏈帶包。包款是以1920年代的裝飾藝術風格為靈感，將質感柔軟的小牛皮進行絎縫，打造出正方格紋包蓋與菱格紋包身，黑色與白色包款都讓人聯想到甜美的磚塊巧克力，同時Interlocking G LOGO則成為開啟包款的小機關，迷你款約94,700元，一般款則為11萬1,100元。