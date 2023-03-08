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社長大人上身？Hanni瀏海激似持修！跨國明星臉超有戲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
New Jeans團員Hanni日前為韓國時尚雜誌拍攝，並以全身GUCCI服裝造型。圖／翻攝自 IG @ GUCCI
New Jeans團員Hanni日前為韓國時尚雜誌拍攝，並以全身GUCCI服裝造型。圖／翻攝自 IG @ GUCCI

去年10月才成為GUCCI全球代言人的New Jeans團員Hanni，二月時果然前進米蘭時裝周，參觀2023的秋冬女裝，並化身「表情包」、展現超逗趣的多樣表情變化。近日Hanni則在GUCCI官方IG曬出一系列宣傳視覺，但意外讓人發現：咦？怎麼髮型風格有點像是「社長大人」持修？

在這組復古風格的視覺中，Hanni以復古風格的格紋西裝搭配厚瀏海，意外激似了台灣的「寶藏男孩」持修。事實上，過去也曾傳出《二十五二十一》女主金泰梨在劇中以厚瀏海讓網友大喊「撞臉」持修的網路討論，而持修去年則曾為時尚雜誌Marie Claire台灣版拍攝、並戴上GUCCI太陽眼鏡，與Hanni身上的GUCCI西裝堪稱「系」出同門。

本次Hanni其實是為韓國版的時尚雜誌Marie Claire拍攝，厚瀏海、長髮的造型，時而呈現中性風格、時而穿上米白色套裝與金腰帶，並手持GUCCI 2023春夏重點包款：Deco格縫鏈帶包。包款是以1920年代的裝飾藝術風格為靈感，將質感柔軟的小牛皮進行絎縫，打造出正方格紋包蓋與菱格紋包身，黑色與白色包款都讓人聯想到甜美的磚塊巧克力，同時Interlocking G LOGO則成為開啟包款的小機關，迷你款約94,700元，一般款則為11萬1,100元。

此外GUCCI本季再推薦了多款Equetrian馬術包，以馬鞍造型皮革搭配GUCCI金屬扣頭，並有黑色、藍紅皮革撞色、皮革拼接帆布的多種配色，並都加以細膩的雙色滾邊處理，訂價在98,800元至11萬9,300元不等，也在行進、上街走跳之餘，成為春夏必備的活力單品。

Equestrian黑色皮革馬術方包，11萬1,100元。圖／GUCCI提供
Equestrian黑色皮革馬術方包，11萬1,100元。圖／GUCCI提供
韓國女子新天團New Jeans的成員Hanni近日為GUCCI展示最新23春夏包款，厚瀏海的髮型加上西裝Look，竟有幾分相似台灣「寶藏男孩」、「社長大人」持修。圖／翻攝自 IG @ chih_siou、GUCCI（合成圖）
韓國女子新天團New Jeans的成員Hanni近日為GUCCI展示最新23春夏包款，厚瀏海的髮型加上西裝Look，竟有幾分相似台灣「寶藏男孩」、「社長大人」持修。圖／翻攝自 IG @ chih_siou、GUCCI（合成圖）
Equestrian皮革帆布拼接馬術方包，98,800元。圖／GUCCI提供
Equestrian皮革帆布拼接馬術方包，98,800元。圖／GUCCI提供
Deco黑色格縫鏈帶包，11萬1,100元。圖／GUCCI提供
Deco黑色格縫鏈帶包，11萬1,100元。圖／GUCCI提供
Deco白色迷你格縫鏈帶包，94,700元。圖／GUCCI提供
Deco白色迷你格縫鏈帶包，94,700元。圖／GUCCI提供
持修去年三月曾以GUCCI造型登上台灣時尚雜誌，也成為與Hanni的另類巧合。圖／翻攝自 IG @ chih_siou
持修去年三月曾以GUCCI造型登上台灣時尚雜誌，也成為與Hanni的另類巧合。圖／翻攝自 IG @ chih_siou
結合菱形與正方形的GUCCI 2023春夏新包Deco，白色與黑色款都形似磚塊巧克力、甜美誘人。圖／GUCCI提供
結合菱形與正方形的GUCCI 2023春夏新包Deco，白色與黑色款都形似磚塊巧克力、甜美誘人。圖／GUCCI提供
另一套造型中，Hanni則穿上一身印花的GUCCI外套，表情空靈脫俗。圖／翻攝自 IG @ GUCCI
另一套造型中，Hanni則穿上一身印花的GUCCI外套，表情空靈脫俗。圖／翻攝自 IG @ GUCCI
GUCCI新款Deco包款具有皮革內襯，並搭配可滑動的金屬鍊帶。圖／GUCCI提供
GUCCI新款Deco包款具有皮革內襯，並搭配可滑動的金屬鍊帶。圖／GUCCI提供
圖／翻攝自 IG @ GUCCI、GUCCI提供（合成圖）
圖／翻攝自 IG @ GUCCI、GUCCI提供（合成圖）

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