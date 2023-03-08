螞蟻腰小姊姊集合啦！李瑜美同場Minnie出席巴黎時裝周

每個人都希望自己擁有纖細身形，近日便有兩位韓國人氣偶像：《魷魚遊戲》李瑜美（이유미）、韓團 (G)I-DLE成員Minnie（민니）一同現身巴黎時裝周，同場欣賞Miu Miu的2023秋冬女裝大秀發表。

來自韓團(G)I-DLE成員的Minnie，原本就喜愛兩截式穿搭，例如以白色削肩短上衣搭配牛仔褲、棒球帽，並大曬讓人嫉妒的纖細「螞蟻腰」！同時Minnie雖然多數以casual造型打扮，但也曾畫上超濃眼影、以白色平口小禮服搭配高級珠寶，高級感破表，大秀霸氣風範。

另一位同樣擁有「螞蟻腰」的女星李瑜美，最早則因《魷魚遊戲》紅翻全球，去年11月時已經為Miu Miu拍攝形象視覺，當時就以超細肩帶辣秀無敵美背，近日再登上日本人氣日雜《SPUR》封面，雙手叉腰的清純表情，則展現她的纖細腰身，遊走於小性感和小清新之間。