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螞蟻腰小姊姊集合啦！李瑜美同場Minnie出席巴黎時裝周

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李瑜美曾因《魷魚遊戲》走紅，她的IG不像一般偶像，更多時候展露出小女孩的俏皮與古靈精怪一面，難怪受到全球粉絲喜愛，擁有高達685萬追蹤人數。圖／翻攝自 IG @ leeyoum262
李瑜美曾因《魷魚遊戲》走紅，她的IG不像一般偶像，更多時候展露出小女孩的俏皮與古靈精怪一面，難怪受到全球粉絲喜愛，擁有高達685萬追蹤人數。圖／翻攝自 IG @ leeyoum262

每個人都希望自己擁有纖細身形，近日便有兩位韓國人氣偶像：《魷魚遊戲》李瑜美（이유미）、韓團 (G)I-DLE成員Minnie（민니）一同現身巴黎時裝周，同場欣賞Miu Miu的2023秋冬女裝大秀發表。

來自韓團(G)I-DLE成員的Minnie，原本就喜愛兩截式穿搭，例如以白色削肩短上衣搭配牛仔褲、棒球帽，並大曬讓人嫉妒的纖細「螞蟻腰」！同時Minnie雖然多數以casual造型打扮，但也曾畫上超濃眼影、以白色平口小禮服搭配高級珠寶，高級感破表，大秀霸氣風範。

另一位同樣擁有「螞蟻腰」的女星李瑜美，最早則因《魷魚遊戲》紅翻全球，去年11月時已經為Miu Miu拍攝形象視覺，當時就以超細肩帶辣秀無敵美背，近日再登上日本人氣日雜《SPUR》封面，雙手叉腰的清純表情，則展現她的纖細腰身，遊走於小性感和小清新之間。

而昨日兩人相繼現身巴黎時裝周期間的Miu Miu 2023秋冬女裝大秀，只見李瑜美一展古靈精怪個性，以多層次亮片刺繡穿搭配甜美長髮，Minnie則是以寬大西裝外套搭配小可愛式上衣、短裙與黑色露趾長靴。其實露腰中空的造型已經流行不止一季，而看來這波風潮還將持續流行。至於怎麼穿搭最好看，不如定期追蹤堪稱「螞蟻腰」活體教科書的Minnie和李瑜美，準沒錯！

Minnie在出席Miu Miu大秀前，便曾在機場拍到以短褲搭配短上衣、丹寧外套的俏皮露腰造型。圖／翻攝自 IG @ min.nicha
Minnie在出席Miu Miu大秀前，便曾在機場拍到以短褲搭配短上衣、丹寧外套的俏皮露腰造型。圖／翻攝自 IG @ min.nicha
Minnie雖然多數以casual造型打扮，但也曾以白色平口小禮服搭配高級珠寶，高級感破表，可甜可鹹。圖／翻攝自 IG @ min.nicha（合成圖）
Minnie雖然多數以casual造型打扮，但也曾以白色平口小禮服搭配高級珠寶，高級感破表，可甜可鹹。圖／翻攝自 IG @ min.nicha（合成圖）
李瑜美以多層次的亮片刺繡穿搭出席Miu Miu 2023秋冬大秀。圖／翻攝自 IG @ miumiu
李瑜美以多層次的亮片刺繡穿搭出席Miu Miu 2023秋冬大秀。圖／翻攝自 IG @ miumiu
李瑜美曾為Miu Miu拍攝形象視覺，當時就以超細肩帶辣秀無敵美背，近日再以中空造型登上日本人氣日雜《SPUR》封面，風格遊走於小性感和小清新之間。圖／翻攝自 IG @ leeyoum262（合成圖）
李瑜美曾為Miu Miu拍攝形象視覺，當時就以超細肩帶辣秀無敵美背，近日再以中空造型登上日本人氣日雜《SPUR》封面，風格遊走於小性感和小清新之間。圖／翻攝自 IG @ leeyoum262（合成圖）
韓團(G)I-DLE成員的Minnie以寬大西裝外套搭配小可愛式上衣、短裙與黑色露趾長靴，出席Miu Miu的巴黎時裝秀發表。圖／翻攝自 IG @ miumiu
韓團(G)I-DLE成員的Minnie以寬大西裝外套搭配小可愛式上衣、短裙與黑色露趾長靴，出席Miu Miu的巴黎時裝秀發表。圖／翻攝自 IG @ miumiu

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