飛花落院攜手5大製茶師 2周年限定茶餐會只有3天

歷時10年打造、耗資2億，號稱「台中最難訂的餐廳」飛花落院，即將在今年4月開幕滿2周年。為慶祝第二個生日，同時迎接藍花楹開始綻放的美好春天，執行長魏幸怡特別攜手台灣5大製茶師，在3月29至31日連續3天，推出2周年限定茶餐會，每人5,880元（服務費另計）；讓饕客有機會在院子裡一整排 2 層樓高的藍花楹樹下喝喝茶、吹吹風，享受飛花落院最美的天光水影。

飛花落院位於台中新社海拔465公尺，可遠眺山景，享受絕美夕陽。圖／飛花落院提供。

「這個季節是最適合坐在藍花楹樹下，像野餐一樣輕鬆地享受和煦陽光跟徐徐微風的時候。」魏幸怡表示：「因為到4月的時候怕多雨、也擔心天氣太熱，所以我們的2周年限定茶餐會就決定稍微提前一點舉辦。」

2周年限定茶餐會在藍花楹樹下揭開序幕。記者高婉珮／攝影。

飛花落院的Tea Pairing一向備受讚譽，魏幸怡也學茶學了十多年：「我覺得台灣茶非常好，我非常想要把台灣茶的美好，分享給每一個人，也希望為飛花落院2周年，留下一個特別的紀念。」

飛花落院主理人、麻葉餐飲執行長魏幸怡。圖／飛花落院提供。

因此魏幸怡特別針對2周年限定茶餐會，邀請台灣5大製茶師，集結三峽極具盛名、產量高達 80%李宥陞製作的碧螺春，曾創下高價 101萬一斤、並且連續15年特等獎的徐耀良所製作的東方美人，連續數年獲得日本最高金賞綠茶及法國茶葉大賽金獎的杜蒼林製作的梨山果香烏龍，魚池四大類紅茶連續 3 年一舉囊括特等獎的魚池茶王莊鎔璞的紫芽春尖，還有自33歲起即累積數十項特等獎的名間茶王陳立偉的凍頂金萱，再搭配上由日本木製窗花第二代傳人陳正忠及陳建利兄弟手工打造的精緻的茶葉外盒，成為「飛花落院5大製茶師金選——旭日東昇」禮盒。

「飛花落院5大製茶師金選——旭日東昇」禮盒每組售價2,180元。圖／飛花落院提供。

在2周年限定茶餐會當中，賓客不僅可以喝到這5款名茶、吃到飛花落院為搭配這五款名茶的10道料理，還能夠免費將禮盒帶回家，在家跟著泡茶，讓台灣茶成為家中餐桌上的美麗風景。

飛花落院以精緻季節和食，呼應難得的美景與空間。圖／飛花落院提供。

「昆布醋橘厚岸生蠔」採用日本北海道厚岸生蠔，主廚在昆布上方放上有著沉穩酸度及淡雅香氣的醋橘凍，以淡雅的酸度凸顯生蠔的豐美，再搭配以具有高雅花果香氣的果香烏龍，更近一步拉出生蠔的鮮甜。

昆布醋橘厚岸生蠔。圖／飛花落院提供。

「蕪菁蔬菜濃湯」用整隻老母雞大火滾煮4小時，讓雞的膠質充分釋出並與油質結合，同時加入京都冬天之王蕪菁來熬製，湯料放入入口微苦、咀嚼回甘的芥菜與乾鍋悶燒的蛤蠣，搭配上冷泡的紫芽春尖，讓濃湯的圓潤膠質與茶湯的渾厚茶韻，在舌尖上跳起美妙的探戈舞曲。

蕪菁蔬菜濃湯。圖／飛花落院提供。

炸物「新社．水井．風味野菜」。記者高婉珮／攝影。

「紅藜牛小排芥末葛芋」將美國Prime等級牛小排經過24小時鹽麴和昆布醃漬，再用低溫烹調 32小時，靜置 12小時後，以大火煎烤到表皮酥脆，再裹上酥炸後的紅藜麥，吃的時候牛小排肉質香甜回甘，搭配上酥炸後紅藜麥的酥脆口感與類似小米的香氣，讓人每一口都滿足，與冷萃凍頂金萱的焦糖牛奶氣息與成熟果香，恰恰相映成趣。

「紅藜牛小排芥末葛芋」搭配冷萃凍頂金萱。記者高婉珮／攝影。

展望未來，魏幸怡如此分享她對於飛花落院的願景：「我希望未來飛花落院不僅是一個讓台灣人可以來嚐鮮、來品味的地方，我更希望它能夠成為全世界的人想要來到台灣的首選，這是我們的期待。」