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綠島的藍調時光 等你
聯合報系有行旅企畫的「綠島 我們的藍調時光」旅程，在海洋研究員段文宏教授帶領下，深度探訪綠島豐富生態，除解說員全程導覽，還有專業攝影師全程隨團服務。
入住綠島頂級度假會所「Hijau 青嶼味旅行館」，由星野餐飲集團打造，原汁原味將太平洋熱帶島嶼的風情融入旅宿之中，有行旅獨家包棟，提供旅人最完整質感度假體驗。
● 「綠島 我們的藍調時光」三天兩夜旅程，五月十八日出發。報名或洽詢詳細旅程請電（02）86433905、86433543，或瀏覽有行旅官網https://utravel.udn.com
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