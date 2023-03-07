聯名款將至？ OMEGA「月光金」（Moonshine Gold）解密

據多個專業鐘表網站消息指出，瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）將在去年與同集團入門品牌Swatch聯名後，二度推出以「月光金（Moonshine™ Gold）」為主題的聯名表款，雖然正式發表要等到今日（3月7日）晚間才會發表，但已然引起網路熱烈討論。

什麼是「月光金（Moonshine™ Gold）」？這是OMEGA在Sedna™金和Canopus Gold™以外的另一種獨家合金，它因為在黃金以外再加入了品牌獨家配方比例的銀、鈀等元素，因此擁有更柔和的色澤，以及不易隨時間而褪色的特點，加上OMEGA與登「月」的輝煌歷史，因此可稱為「月光金（Moonshine™ Gold）」。

畢竟與平價品牌聯名，價格勢必具有顯著差異，雖然細節尚未正式發表，但就算使用上「月光金（Moonshine™ Gold）」，為什麼一只OMEGA的超霸（Speedmaster）或全系列表款具備六位數起跳、甚至破百萬的昂貴身價？關鍵就在於手表的靈魂之一：機芯。

近十年的OMEGA機芯無論男、女表系列，包含從Aqua Terra、海馬潛水300米、碟飛Trésor系列與超霸登月，甚至去年推出的星座Constellation，都高比例滿足了「大師天文台認證（Master Chronometer）」的考驗，也成為讓經典設計發揮優越性能的終極後盾；所謂的「大師天文台認證」是一項由「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）所核發的認證，檢驗期長達10天，將測試防水性能、溫度變化，以及機芯可以抵抗15,000高斯的磁力影響，最後在六個不同方位下都能維持每日0/+5秒以內的誤差值，整體而言超過了當然瑞士製表產業對精準的公約數：「瑞士天文台認證（COSC）」。