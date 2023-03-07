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聯名款將至？ OMEGA「月光金」（Moonshine Gold）解密

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA的月光金（Moonshine™ Gold）是品牌獨家秘方，具有宛如月光般的高雅色澤，並擁有更佳的抗氧化特點。圖／OMEGA提供（合成圖）
OMEGA的月光金（Moonshine™ Gold）是品牌獨家秘方，具有宛如月光般的高雅色澤，並擁有更佳的抗氧化特點。圖／OMEGA提供（合成圖）

據多個專業鐘表網站消息指出，瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）將在去年與同集團入門品牌Swatch聯名後，二度推出以「月光金（Moonshine™ Gold）」為主題的聯名表款，雖然正式發表要等到今日（3月7日）晚間才會發表，但已然引起網路熱烈討論。

什麼是「月光金（Moonshine™ Gold）」？這是OMEGA在Sedna™金和Canopus Gold™以外的另一種獨家合金，它因為在黃金以外再加入了品牌獨家配方比例的銀、鈀等元素，因此擁有更柔和的色澤，以及不易隨時間而褪色的特點，加上OMEGA與登「月」的輝煌歷史，因此可稱為「月光金（Moonshine™ Gold）」。

畢竟與平價品牌聯名，價格勢必具有顯著差異，雖然細節尚未正式發表，但就算使用上「月光金（Moonshine™ Gold）」，為什麼一只OMEGA的超霸（Speedmaster）或全系列表款具備六位數起跳、甚至破百萬的昂貴身價？關鍵就在於手表的靈魂之一：機芯。

近十年的OMEGA機芯無論男、女表系列，包含從Aqua Terra、海馬潛水300米、碟飛Trésor系列與超霸登月，甚至去年推出的星座Constellation，都高比例滿足了「大師天文台認證（Master Chronometer）」的考驗，也成為讓經典設計發揮優越性能的終極後盾；所謂的「大師天文台認證」是一項由「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）所核發的認證，檢驗期長達10天，將測試防水性能、溫度變化，以及機芯可以抵抗15,000高斯的磁力影響，最後在六個不同方位下都能維持每日0/+5秒以內的誤差值，整體而言超過了當然瑞士製表產業對精準的公約數：「瑞士天文台認證（COSC）」。

如果說機芯一如汽車的引擎、是動力的來源，那麼一款平價的聯名款，或將擁有類超跑的外型卻僅有平價車廠的性能，這正是表款訂價如雲泥之別的關鍵所在；當然，人都有選擇自己所愛的權利，但能匹配如超霸登月表的經典設計，當然更需要精密的內涵與頂尖的機芯表現。以筆者觀點而言：如果嘗試將一句車商廣告語造樣照句，那可能會是：如果你終究要買一只OMEGA，為什麼不一開始就買OMEGA？

超霸系列專業登月的同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕表，採用了Moonshine™金表殼並搭配同軸擒縱42毫米大師天文台機芯，讓經典設計與頂級性能二合為一，訂價自91萬6,000元至129萬元不等。圖／OMEGA提供
超霸系列專業登月的同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕表，採用了Moonshine™金表殼並搭配同軸擒縱42毫米大師天文台機芯，讓經典設計與頂級性能二合為一，訂價自91萬6,000元至129萬元不等。圖／OMEGA提供
運用「大師天文台認證」的新款Aqua Terra 150米潛水腕表，共有多達五色的繽紛面盤。圖／OMEGA提供
運用「大師天文台認證」的新款Aqua Terra 150米潛水腕表，共有多達五色的繽紛面盤。圖／OMEGA提供
OMEGA的表款多數具有非一般精密的優異機芯，例如超霸登月MoonshineTM Gold腕表便採用了3861大師天文台認證同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
OMEGA的表款多數具有非一般精密的優異機芯，例如超霸登月MoonshineTM Gold腕表便採用了3861大師天文台認證同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
Constellaion 41毫米腕表在白色面盤下，使用了具備「大師天文台認證」的8900機芯。圖／OMEGA提供
Constellaion 41毫米腕表在白色面盤下，使用了具備「大師天文台認證」的8900機芯。圖／OMEGA提供

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