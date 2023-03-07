新款Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月表現身！官方聲明：只有滿月時才推出

Swatch與Omega聯名的新款MoonSwatch登月表，終於現身！部分零件採用Omega專利Moonshine Gold材質，訂價卻仍舊不用萬元，只是要買到的話，官方宣稱：可能要等下一次的滿月，讓許多網友不禁愕然的發出「蛤？」

Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月表改寫了瑞士製表傳統，到今天為止，有部分款式，依舊一表難求。SWATCH集團更在日前所公布2022年的財務報告中，做出明確的數字揭露，MoonSwatch登月表不到一年就賣出超過100萬只，可說是近年最暢銷的瑞士腕表。暌違一年後，Swatch再度有新計畫，宣布全新MoonSwatch腕表，首度搭載Omega專利18K Moonshine Gold材質，並在今日（3/7）選在東京、倫敦和米蘭、蘇黎世上架開賣。新款MoonSwatch登月表的與前一代的「月球款」幾乎沒有差異太多，唯一可見的變化，就是搭載塗覆Moonshine Gold材質的秒針，官方還指出是由品牌認證的精煉廠，使用回收黃金製成，預估新款訂價會比現行款式多約25瑞士法郎（折合台幣約820元），但仍不用萬元即可入手。

Swatch與Omega聯名的新款MoonSwatch登月表，搭載塗覆Moonshine Gold材質的秒針，官方還指出是由品牌認證的精煉廠，使用回收黃金製成。圖／摘自品牌官網

不僅如此，Swatch官方資料還提到之所以會選在東京證交所大樓、米蘭商業廣場、瑞士蘇黎世閱兵廣場以及倫敦皇家交易所，作為Moonshine Gold版本的MoonSwatch登月表首波開賣地，是因為上述的地點在過去或現在都與黃金交易、儲備有關聯。但未來這一款新表，也如同其他MoonSwatch登月表一樣，非限量款式，不會在線上銷售，而是品牌指定的地點上架。其次，就如同這款表附上的保證書說明的一樣，Moonshine Gold材質秒針只會在滿月時製作，因此官方說明：也許在下一次的滿月時，有興趣的其他地區消費者就有機會買到，並每人限購一只。

Swatch與Omega聯名的新款MoonSwatch登月表，外包裝與保證書。圖／摘自品牌官網