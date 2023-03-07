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性感紅唇散發女人味 舒淇從亞曼尼跳槽TOM FORD變大使

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
舒淇成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使。圖／TOM FORD BEAUTY提供

已經連續多年為亞曼尼彩妝站台的國際巨星舒淇，今年度卻跳槽到TOM FORD BEAUTY，品牌稍早官宣舒淇正式成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使，最新廣告大片也同步曝光，舒淇一抹紅唇散發無敵女人味，唇膏色號也曝光。

TOM FORD BEAUTY隸屬於雅詩蘭黛集團，而亞曼尼彩妝則屬於萊雅集團，此次舒淇改投雅詩蘭黛集團懷抱，正式成為品牌形象大使，而帥氣韓星孔劉也是TOM FORD BEAUTY的品牌大使，未來雙方是否有機會合作或合體，備受期待。

對於成為TOM FORD BEAUTY的品牌大使，舒淇表示很榮幸，強調「TOM FORD 重新定義了 21 世紀的現代奢華，期待攜手開啟新旅程。」形象廣告中，舒淇使用TOM FORD設計師唇膏＃16 史嘉蕾紅，已經預料會掀起熱賣了。

舒淇即使近期暫時沒有新作品上映，但人氣依舊不減，日前才被時尚品牌Michael Kors官方宣布為全球代言人，馬上又有TOM FORD BEAUTY新代言入袋，接下來曝光相信會非常多。

TOM FORD BEAUTY情慾櫻桃系列香水。圖／TOM FORD BEAUTY提供
TOM FORD BEAUTY情慾櫻桃系列香水。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇於廣告中使用的TOM FORD BEAUTY設計師唇膏＃16 史嘉蕾紅。圖／TOM FORD BEAUTY提供
舒淇於廣告中使用的TOM FORD BEAUTY設計師唇膏＃16 史嘉蕾紅。圖／TOM FORD BEAUTY提供

品牌 彩妝 廣告 舒淇

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