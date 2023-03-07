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性感紅唇散發女人味 舒淇從亞曼尼跳槽TOM FORD變大使
已經連續多年為亞曼尼彩妝站台的國際巨星舒淇，今年度卻跳槽到TOM FORD BEAUTY，品牌稍早官宣舒淇正式成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使，最新廣告大片也同步曝光，舒淇一抹紅唇散發無敵女人味，唇膏色號也曝光。
TOM FORD BEAUTY隸屬於雅詩蘭黛集團，而亞曼尼彩妝則屬於萊雅集團，此次舒淇改投雅詩蘭黛集團懷抱，正式成為品牌形象大使，而帥氣韓星孔劉也是TOM FORD BEAUTY的品牌大使，未來雙方是否有機會合作或合體，備受期待。
對於成為TOM FORD BEAUTY的品牌大使，舒淇表示很榮幸，強調「TOM FORD 重新定義了 21 世紀的現代奢華，期待攜手開啟新旅程。」形象廣告中，舒淇使用TOM FORD設計師唇膏＃16 史嘉蕾紅，已經預料會掀起熱賣了。
舒淇即使近期暫時沒有新作品上映，但人氣依舊不減，日前才被時尚品牌Michael Kors官方宣布為全球代言人，馬上又有TOM FORD BEAUTY新代言入袋，接下來曝光相信會非常多。
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