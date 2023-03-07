快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方回應了

台灣也買得到！Samsonite首度跨界New Balance打造夢幻配色袋包

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Samsonite與New Balance聯名系列袋包、行李箱，因為有著夢幻般的橘、粉和青檸等糖果配色，一曝光就吸引了所有人目光。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列袋包、行李箱，因為有著夢幻般的橘、粉和青檸等糖果配色，一曝光就吸引了所有人目光。圖／Samsonite提供

繼豪華行李箱品牌RIMOWA與adidas Originals聯手打造後背包，引起討論話題後；全球最大旅行裝備品牌Samsonite也不落人後，與當前最夯的運動品牌New Balance跨界合作，推出一系列夢幻糖果配色的行李箱與配件，重點是台灣也買得到了！

Samsonite與New Balance聯名的系列袋包、行李箱，因為有著夢幻般的橘、粉和青檸等糖果配色，一曝光就吸引了所有人目光。在過去限定系列產品，台灣市場都無緣分配到，但這一次品牌宣布將與日本、南韓同步於3月底在台推出，讓本地消費者也很期待。全系列包括了迷你盒子包、鞋盒斜肩包、四輪行李箱；當中最受矚目的莫過於將兩者的經典元素重新演繹的斜肩包，集兩品牌特色之大成，實用性更是不容小覷，雙拉鍊開口和可拆卸式肩背袋設計，加上附有通風孔，更便於收納和攜帶愛鞋，取出內附收納包後更可以當作鞋款收藏盒。

Samsonite與New Balance聯名系列，當中最受矚目的莫過於將兩者的經典元素重新演繹的斜肩包，集兩品牌特色之大成。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列，當中最受矚目的莫過於將兩者的經典元素重新演繹的斜肩包，集兩品牌特色之大成。圖／Samsonite提供

台灣本土行李箱品牌CROWN也推出新品，在原本熱銷系列BOXY中推出雙前開鋁框登機箱，將這系列優勢在小型箱體上發揮地淋漓盡致，保留經典極簡直條紋，同時增加多功能的收納空間，輕巧的登機箱配上便利的前開、側邊收納設計，出遊出差都可自由搭配。另一款BOXY寬拉桿鋁框登機箱最大特色便是加寬拉桿設計，大幅增加前推的支撐度，推動箱體輕鬆許多，同時也更好抓握，安全性和移動性都提升。

CROWN BOXY系列寬拉桿鋁框登機箱，10,800元。圖／CROWN提供
CROWN BOXY系列寬拉桿鋁框登機箱，10,800元。圖／CROWN提供

Samsonite與New Balance聯名系列22吋行李箱，12,680元。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列22吋行李箱，12,680元。圖／Samsonite提供

Samsonite與New Balance聯名系列迷你斜肩包，5,280元。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列迷你斜肩包，5,280元。圖／Samsonite提供

CROWN BOXY系列雙前開收納袋鋁框登機箱，10,800元。圖／CROWN提供
CROWN BOXY系列雙前開收納袋鋁框登機箱，10,800元。圖／CROWN提供

Samsonite與New Balance聯名系列鞋盒斜肩包，7,280元。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列鞋盒斜肩包，7,280元。圖／Samsonite提供

Samsonite與New Balance聯名系列18吋登機箱，10,280元。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列18吋登機箱，10,280元。圖／Samsonite提供

Samsonite與New Balance聯名系列22吋行李箱，12,680元。圖／Samsonite提供
Samsonite與New Balance聯名系列22吋行李箱，12,680元。圖／Samsonite提供

品牌 adidas 台灣

延伸閱讀

不是每個學校都會提醒！過來人爸媽分享畢旅必知4注意事項 看了才知「好險早知道」

來我家還不禮貌？港男盤點「香港人歧視這3類陸人」 小紅書惹議

屁孩行為再+1？日本少年兩度將推車扔落手扶梯 下方民眾急逃網罵翻

李棟旭高冷厭世臉代言行李箱 網笑稱「可愛大叔變身帥歐巴了！」

相關新聞

奧斯卡導演的童年往事 回溯兒時發現電影的熱愛

似乎當每個人回望一生時，第一個浮現的便是家庭，是童年。因此艾方索．柯朗（Alfonso Cuarón）在《羅馬》（Roma）中梳理自己與墨西哥女傭的故事；肯尼斯．布萊納（Kenneth Branagh）在《貝爾法斯特》（Belfast）裡書寫自己出身的新教徒家庭。而當史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）創作他的半自傳作品《法貝爾曼》（The Fabelmans）時，回溯自己如何與電影初相遇，他的父母同樣扮演著不可或缺的角色。

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

台灣也買得到！Samsonite首度跨界New Balance打造夢幻配色袋包

繼豪華行李箱品牌RIMOWA與adidas Originals聯手打造後背包，引起討論話題後；全球最大旅行裝備品牌Sam...

23巴黎時裝周／楊紫瓊驚喜現身 力挺夏姿陳時裝大秀

巴黎時裝周即將邁入尾聲，昨日華人之光、影后楊紫瓊驚喜現身夏姿・陳SHIATZY CHEN大秀。大秀上除了帶來「荷緜」為題...

寶格麗頂級珠寶下周登台 瑰麗彩寶盛開成奇蹟花園

源自羅馬的頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將自3月14日起至18日止於台北舉辦Bulgari Eden the Ga...

17歲少女曬父親送的千元「名牌包」被網友嘲笑 最終竟成時尚品牌廣告模特兒

每每遇到特殊的節日時，來自新加坡，被消費者暱稱為「小CK」的Charles & Keith都會推出限定系列袋包，當然在歌頌女性的3月8日婦女節到來，又怎麼會缺席！此次帶來的是利用溫潤薰衣草紫搭配經典鍊帶包設計，使人一見就愛不釋手。更值得關注的是，品牌還找來了先前收到爸爸送的Charles & Keith包款，被網友訕笑的17歲少女擔任模特兒，真的很暖心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦