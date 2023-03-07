台灣也買得到！Samsonite首度跨界New Balance打造夢幻配色袋包

繼豪華行李箱品牌RIMOWA與adidas Originals聯手打造後背包，引起討論話題後；全球最大旅行裝備品牌Samsonite也不落人後，與當前最夯的運動品牌New Balance跨界合作，推出一系列夢幻糖果配色的行李箱與配件，重點是台灣也買得到了！

Samsonite與New Balance聯名的系列袋包、行李箱，因為有著夢幻般的橘、粉和青檸等糖果配色，一曝光就吸引了所有人目光。在過去限定系列產品，台灣市場都無緣分配到，但這一次品牌宣布將與日本、南韓同步於3月底在台推出，讓本地消費者也很期待。全系列包括了迷你盒子包、鞋盒斜肩包、四輪行李箱；當中最受矚目的莫過於將兩者的經典元素重新演繹的斜肩包，集兩品牌特色之大成，實用性更是不容小覷，雙拉鍊開口和可拆卸式肩背袋設計，加上附有通風孔，更便於收納和攜帶愛鞋，取出內附收納包後更可以當作鞋款收藏盒。

Samsonite與New Balance聯名系列，當中最受矚目的莫過於將兩者的經典元素重新演繹的斜肩包，集兩品牌特色之大成。圖／Samsonite提供

台灣本土行李箱品牌CROWN也推出新品，在原本熱銷系列BOXY中推出雙前開鋁框登機箱，將這系列優勢在小型箱體上發揮地淋漓盡致，保留經典極簡直條紋，同時增加多功能的收納空間，輕巧的登機箱配上便利的前開、側邊收納設計，出遊出差都可自由搭配。另一款BOXY寬拉桿鋁框登機箱最大特色便是加寬拉桿設計，大幅增加前推的支撐度，推動箱體輕鬆許多，同時也更好抓握，安全性和移動性都提升。

CROWN BOXY系列寬拉桿鋁框登機箱，10,800元。圖／CROWN提供

Samsonite與New Balance聯名系列22吋行李箱，12,680元。圖／Samsonite提供

Samsonite與New Balance聯名系列迷你斜肩包，5,280元。圖／Samsonite提供

CROWN BOXY系列雙前開收納袋鋁框登機箱，10,800元。圖／CROWN提供

Samsonite與New Balance聯名系列鞋盒斜肩包，7,280元。圖／Samsonite提供

Samsonite與New Balance聯名系列18吋登機箱，10,280元。圖／Samsonite提供