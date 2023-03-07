23巴黎時裝周／楊紫瓊驚喜現身 力挺夏姿陳時裝大秀
巴黎時裝周即將邁入尾聲，昨日華人之光、影后楊紫瓊驚喜現身夏姿・陳SHIATZY CHEN大秀。大秀上除了帶來「荷緜」為題、延伸而出的全數60套全新秋冬男女新裝創作，楊紫瓊更與品牌創辦人設計總監Shiatzy Chen女士熱情相擁，展現深厚情誼，也成為時裝秀上的另一亮點。
本次發表是2020受到疫情影響後，SHIATZY CHEN首次回歸巴黎實體大秀，活動選址於巴黎知名藝術景點：東京宮（Palais de Tokyo），品牌再度結合東方的詩意與工藝之美，帶來如絲般的細膩設計心意，進而交織出兼容於古典與當代的優雅風範。綜觀本季2023／2024秋冬系列，品牌創辦人暨設計總監Shiatzy Chen從古代中國女性親手編織贈予情人的「荷包（荷緜）」 得到啟發，整體輪廓從中式荷包的形體延伸成為時裝的剪裁版型、衣領前襟與蓋布等細節，此外再將源自西方的斜紋軟呢加入了金屬的流蘇絲線，因而帶來了亮眼、輕快的俐落細節。
具花卉刺繡、鮮明東方風格的上衣變得更為當代，尤其高腰短裙側邊並有類似旗袍的裝飾性小結，充滿立體的東方風格元素。黑色連身長袖長裙的白色領片與袖口都具現了精緻、手工的刺繡細節，小而巧、小而美；披掛的迷你小包出現在皮裙或另一個托特包款的繫帶上，包「包」相扣；金屬光澤的鋪棉外套時而以短版剪裁或長褲展現幹練輕巧、時而以背心式長外套展現不對稱的獨特存在感。
品牌時而遠眺、時而回盼。像是源自Y2K風潮，將內衣外顯、帶有層次透明感的設計也在本季散見在黑色蕾絲半透長裙，或貼身黑色蕾絲上衣搭配具裙擺飾片的白色長褲；而品牌經典的刺繡工藝則再現於藍色長版外套背面，並以象徵東方富貴的鳳凰、象徵繁盛的牡丹、滿版的如意雲紋與麒麟等元素，構築成一幅奇幻的山海奇景，一旦搭配上雙色長靴與皮短褲後，更展現了女性修長的曼妙身形。尤其最後一套壓軸造型將東方意象的圍兜化身為一套俐落的百摺黑色禮服，再於皮革上妝點刺繡工藝，搭配上模特兒單邊的金色造型耳環，行進間盡顯不言可喻的宮廷貴族氣韻。
亮點包款則首推象徵婉約、東方美德的「玉石」為素材的新款「玉鐲提把立體造型荷包」，包款將傳統荷包結合立體的輪廓感，復以簡約把手散發現代的活力能量。女鞋則借鏡自古代女性的裹腳跟鞋，但解放為展露行動力的平底鞋款，並透過金與黑、白與黑的撞色，高筒結合橡膠滾邊的設計，讓當代女性在古典的婉約清麗中，自信開步。
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