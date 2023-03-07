快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23巴黎時裝周／楊紫瓊驚喜現身 力挺夏姿陳時裝大秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊與品牌創辦人設計總監Shiatzy Chen女士熱情相擁，展現深厚情誼。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊與品牌創辦人設計總監Shiatzy Chen女士熱情相擁，展現深厚情誼。圖／SHIATZY CHEN提供

巴黎時裝周即將邁入尾聲，昨日華人之光、影后楊紫瓊驚喜現身夏姿・陳SHIATZY CHEN大秀。大秀上除了帶來「荷緜」為題、延伸而出的全數60套全新秋冬男女新裝創作，楊紫瓊更與品牌創辦人設計總監Shiatzy Chen女士熱情相擁，展現深厚情誼，也成為時裝秀上的另一亮點。

楊紫瓊在大秀上驚喜現身，並換上一套早春系列深藍色亮片小洋裝、閃耀迷人。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊在大秀上驚喜現身，並換上一套早春系列深藍色亮片小洋裝、閃耀迷人。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN設計總監陳彩霞女士。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN設計總監陳彩霞女士。圖／SHIATZY CHEN提供

本次發表是2020受到疫情影響後，SHIATZY CHEN首次回歸巴黎實體大秀，活動選址於巴黎知名藝術景點：東京宮（Palais de Tokyo），品牌再度結合東方的詩意與工藝之美，帶來如絲般的細膩設計心意，進而交織出兼容於古典與當代的優雅風範。綜觀本季2023／2024秋冬系列，品牌創辦人暨設計總監Shiatzy Chen從古代中國女性親手編織贈予情人的「荷包（荷緜）」 得到啟發，整體輪廓從中式荷包的形體延伸成為時裝的剪裁版型、衣領前襟與蓋布等細節，此外再將源自西方的斜紋軟呢加入了金屬的流蘇絲線，因而帶來了亮眼、輕快的俐落細節。

具花卉刺繡、鮮明東方風格的上衣變得更為當代，尤其高腰短裙側邊並有類似旗袍的裝飾性小結，充滿立體的東方風格元素。黑色連身長袖長裙的白色領片與袖口都具現了精緻、手工的刺繡細節，小而巧、小而美；披掛的迷你小包出現在皮裙或另一個托特包款的繫帶上，包「包」相扣；金屬光澤的鋪棉外套時而以短版剪裁或長褲展現幹練輕巧、時而以背心式長外套展現不對稱的獨特存在感。

紅色鋪棉的尼龍包款，表面並以縫線具現了花卉圖騰與品牌的SC首字母縮寫。圖／SHIATZY CHEN提供
紅色鋪棉的尼龍包款，表面並以縫線具現了花卉圖騰與品牌的SC首字母縮寫。圖／SHIATZY CHEN提供
金色的葉捲藤蔓紋飾，散發出華美的古典巴洛克風情。圖／SHIATZY CHEN提供
金色的葉捲藤蔓紋飾，散發出華美的古典巴洛克風情。圖／SHIATZY CHEN提供
搶眼的流蘇長大衣搭配黑短褲與白長靴，展現了色彩上的大膽玩味。圖／SHIATZY CHEN提供
搶眼的流蘇長大衣搭配黑短褲與白長靴，展現了色彩上的大膽玩味。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌時而遠眺、時而回盼。像是源自Y2K風潮，將內衣外顯、帶有層次透明感的設計也在本季散見在黑色蕾絲半透長裙，或貼身黑色蕾絲上衣搭配具裙擺飾片的白色長褲；而品牌經典的刺繡工藝則再現於藍色長版外套背面，並以象徵東方富貴的鳳凰、象徵繁盛的牡丹、滿版的如意雲紋與麒麟等元素，構築成一幅奇幻的山海奇景，一旦搭配上雙色長靴與皮短褲後，更展現了女性修長的曼妙身形。尤其最後一套壓軸造型將東方意象的圍兜化身為一套俐落的百摺黑色禮服，再於皮革上妝點刺繡工藝，搭配上模特兒單邊的金色造型耳環，行進間盡顯不言可喻的宮廷貴族氣韻。

鳳凰、牡丹等意象，以品牌經典的刺繡工藝重現於23秋冬時裝細節。圖／SHIATZY CHEN提供
鳳凰、牡丹等意象，以品牌經典的刺繡工藝重現於23秋冬時裝細節。圖／SHIATZY CHEN提供

亮點包款則首推象徵婉約、東方美德的「玉石」為素材的新款「玉鐲提把立體造型荷包」，包款將傳統荷包結合立體的輪廓感，復以簡約把手散發現代的活力能量。女鞋則借鏡自古代女性的裹腳跟鞋，但解放為展露行動力的平底鞋款，並透過金與黑、白與黑的撞色，高筒結合橡膠滾邊的設計，讓當代女性在古典的婉約清麗中，自信開步。

宛如圍兜般的東方意象轉化為西方風格的背心式上衣，瀟灑俐落。圖／SHIATZY CHEN提供
宛如圍兜般的東方意象轉化為西方風格的背心式上衣，瀟灑俐落。圖／SHIATZY CHEN提供
帶有層次透明感的設計，源自近年興起的Y2K風潮，並散見於黑色蕾絲半透長裙或貼身黑色蕾絲上衣中。圖／SHIATZY CHEN提供
帶有層次透明感的設計，源自近年興起的Y2K風潮，並散見於黑色蕾絲半透長裙或貼身黑色蕾絲上衣中。圖／SHIATZY CHEN提供
荷葉邊的蕾絲領片與五分袖，帶有古典的西式宮廷風格，落落大方。圖／SHIATZY CHEN提供
荷葉邊的蕾絲領片與五分袖，帶有古典的西式宮廷風格，落落大方。圖／SHIATZY CHEN提供
壓軸造型更在皮革上妝點刺繡工藝，打造出一套俐落的黑色長禮服，盡顯宮廷貴族氣韻。圖／SHIATZY CHEN提供
壓軸造型更在皮革上妝點刺繡工藝，打造出一套俐落的黑色長禮服，盡顯宮廷貴族氣韻。圖／SHIATZY CHEN提供
具有牡丹、如意雲紋等刺繡工藝細節的長大衣搭配上短皮褲、長靴，展現了行進的東方活力。圖／SHIATZY CHEN提供
具有牡丹、如意雲紋等刺繡工藝細節的長大衣搭配上短皮褲、長靴，展現了行進的東方活力。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 巴黎 楊紫瓊

延伸閱讀

「薯條」退位！楊紫瓊又獲獎 紅毯造型扳回一城

潔米李寇提斯奪女配　「嘴對嘴」激吻楊紫瓊畫面瘋傳

堪稱「螢幕姐妹」！《星期三》、《白蓮花》「厭世雙人組」登SAG頒獎典禮　反差互動獲全場爆笑聲

楊紫瓊創紀錄封后 服裝卻被虧像掛著薯條 網友道出玄機

相關新聞

奧斯卡導演的童年往事 回溯兒時發現電影的熱愛

似乎當每個人回望一生時，第一個浮現的便是家庭，是童年。因此艾方索．柯朗（Alfonso Cuarón）在《羅馬》（Roma）中梳理自己與墨西哥女傭的故事；肯尼斯．布萊納（Kenneth Branagh）在《貝爾法斯特》（Belfast）裡書寫自己出身的新教徒家庭。而當史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）創作他的半自傳作品《法貝爾曼》（The Fabelmans）時，回溯自己如何與電影初相遇，他的父母同樣扮演著不可或缺的角色。

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

台灣也買得到！Samsonite首度跨界New Balance打造夢幻配色袋包

繼豪華行李箱品牌RIMOWA與adidas Originals聯手打造後背包，引起討論話題後；全球最大旅行裝備品牌Sam...

23巴黎時裝周／楊紫瓊驚喜現身 力挺夏姿陳時裝大秀

巴黎時裝周即將邁入尾聲，昨日華人之光、影后楊紫瓊驚喜現身夏姿・陳SHIATZY CHEN大秀。大秀上除了帶來「荷緜」為題...

寶格麗頂級珠寶下周登台 瑰麗彩寶盛開成奇蹟花園

源自羅馬的頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將自3月14日起至18日止於台北舉辦Bulgari Eden the Ga...

17歲少女曬父親送的千元「名牌包」被網友嘲笑 最終竟成時尚品牌廣告模特兒

每每遇到特殊的節日時，來自新加坡，被消費者暱稱為「小CK」的Charles & Keith都會推出限定系列袋包，當然在歌頌女性的3月8日婦女節到來，又怎麼會缺席！此次帶來的是利用溫潤薰衣草紫搭配經典鍊帶包設計，使人一見就愛不釋手。更值得關注的是，品牌還找來了先前收到爸爸送的Charles & Keith包款，被網友訕笑的17歲少女擔任模特兒，真的很暖心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦