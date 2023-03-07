寶格麗頂級珠寶下周登台 瑰麗彩寶盛開成奇蹟花園
源自羅馬的頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將自3月14日起至18日止於台北舉辦Bulgari Eden the Garden of Wonders寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕表展，展覽採預約鑑賞制。有彩寶魔法師美名的寶格麗，以豐沛的創意和瑰麗寶石，歌頌繽紛華麗的伊甸花園奇蹟美景。來台展出的焦點包括鑲嵌42.31克拉哥倫比亞祖母綠的頂級項鍊、女星愛蜜莉布朗（Emily Blunt）日前配戴出席第29屆美國演員工會獎頒獎典禮的紅毯級瑰寶Magnificent Nature頂級紅寶石與鑽石項鍊、以及今年初甫在LVMH WATCH WEEK發表的頂級珠寶腕表。
項鍊中央鑲嵌甜麵包山形切割42.31克拉哥倫比亞祖母綠的Heart of Rome羅馬之心頂級鑽石與祖母綠項鍊，設計靈感來自於品牌發源地羅馬最著名的花園之一Villa Borghese，流暢的線條勾勒從別墅俯瞰羅馬的景緻，工整建築法般地交錯鑲嵌鑽石與祖母綠，以不同的切割營造光影層次。甜麵包山形切割更是品牌的經典工藝代表，是致敬永恆之城的藝術之作。
向古希臘羅馬神話致敬的Roman Nymphaeum羅馬精靈頂級項鍊，項鍊以祖母綠、藍寶石、鑽石襯托鑲嵌中央22.57克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石，同系列耳環則鑲嵌分別重約9.24克拉、9.67克拉的2顆橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石，都是喜愛藍寶石的藏家不可錯過的獨一無二之作。Sapphire Fantasy藍寶石狂想頂級彩寶項鍊，以盛開的彩色寶石花朵，襯托鑲嵌於項鍊正中心的29.14枕形切割斯里蘭卡藍寶石，完美體現寶格麗品牌透過活潑配色創造出的歡愉風格與伊甸花園的精髓。
而近年來價格水漲船高、藏家趨之若鶩的珍貴紅寶石，寶格麗將帶來的Fire of Eden伊甸之火頂級鑽石與紅寶石項鍊，是新系列中唯一的紅寶石項鍊作品，鍊墜鑲嵌7.02克拉莫三比克鴿血紅紅寶石，獨特的梨形明亮式切割更顯紅艷，向火焰的力量致敬。品牌標誌的Serpenti蛇形珠寶，此次來台兩條靈蛇交疊依偎的設計，珍貴奢華；獨一無二的古幣珠寶，則有時髦的鏤空頸鍊，鑲嵌3枚西元前400-350年、羅馬帝國時期義大利南部盧卡尼亞及韋利的雅典娜古銀幣，不容錯過。
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