17歲少女曬父親送的千元「名牌包」被網友嘲笑 最終竟成時尚品牌廣告模特兒

每每遇到特殊的節日時，來自新加坡，被消費者暱稱為「小CK」的Charles & Keith都會推出限定系列袋包，當然在歌頌女性的3月8日婦女節到來，又怎麼會缺席！此次帶來的是利用溫潤薰衣草紫搭配經典鍊帶包設計，使人一見就愛不釋手。更值得關注的是，品牌還找來了先前收到爸爸送的Charles & Keith包款，被網友訕笑的17歲少女擔任模特兒，真的很暖心。

先前曾有17歲的新加坡少女Zoe Gabriel，在社群平台上分享收到父親餽贈的Charles & Keith包包，還標注是她人生的第一個「名牌包」，卻招致大批網友的嘲笑，說少女竟把千元包包當作名牌看待，引起熱烈討論。但沒想到的是，迎來3月8日婦女節到來，Charles & Keith推出限定薰衣草色Alia花之精靈鍊帶包時，還邀請Zoe Gabriel來擔任形象廣告模特兒，身穿灰色洋裝及黑色長靴搭配限定包，有夠暖心。不僅如此，Charles & Keith還宣布限定包款的20%收益將捐助聯合國婦女署專案，讓更多女性的聲音得以被聽見。

比利時袋包Kipling則宣布Selina任家萱出任代言人一職，首波形象美照曝光，所詮釋的就是丁香藍紫色拉鍊掀蓋後背包。圖／Kipling提供

而比利時袋包Kipling則宣布Selina任家萱接替林依晨，出任代言人一職，首波形象美照曝光，所詮釋的就是丁香藍紫色拉鍊掀蓋後背包。 Kipling將三個熱銷包型：CITY PACK MINI、GABBIE S及RIRI刷上浪漫藍紫色，既是本季最夯元素，也呼應了春天的氣息。另外，台灣袋包品牌satana則是呈現具有療癒身心靈的鼠尾草紫配色Soldier趣遊系列，備有後背包與斜背包款。

當Charles & Keith知道Zoe Gabriel的事情後，就曾邀請她跟父親一同到品牌總部作客，並促成了這次的合作。圖／摘自instagram

Kipling丁香藍紫拉鍊掀蓋後背包3,480元。圖／Kipling提供