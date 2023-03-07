快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

17歲少女曬父親送的千元「名牌包」被網友嘲笑 最終竟成時尚品牌廣告模特兒

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
17歲的新加坡少女Zoe Gabriel因為「名牌包」事件，被暖心的Charles & Keith邀請，擔任限定包款廣告模特兒。圖／Charles & Keith提供
17歲的新加坡少女Zoe Gabriel因為「名牌包」事件，被暖心的Charles & Keith邀請，擔任限定包款廣告模特兒。圖／Charles & Keith提供

每每遇到特殊的節日時，來自新加坡，被消費者暱稱為「小CK」的Charles & Keith都會推出限定系列袋包，當然在歌頌女性的3月8日婦女節到來，又怎麼會缺席！此次帶來的是利用溫潤薰衣草紫搭配經典鍊帶包設計，使人一見就愛不釋手。更值得關注的是，品牌還找來了先前收到爸爸送的Charles & Keith包款，被網友訕笑的17歲少女擔任模特兒，真的很暖心。

先前曾有17歲的新加坡少女Zoe Gabriel，在社群平台上分享收到父親餽贈的Charles & Keith包包，還標注是她人生的第一個「名牌包」，卻招致大批網友的嘲笑，說少女竟把千元包包當作名牌看待，引起熱烈討論。但沒想到的是，迎來3月8日婦女節到來，Charles & Keith推出限定薰衣草色Alia花之精靈鍊帶包時，還邀請Zoe Gabriel來擔任形象廣告模特兒，身穿灰色洋裝及黑色長靴搭配限定包，有夠暖心。不僅如此，Charles & Keith還宣布限定包款的20%收益將捐助聯合國婦女署專案，讓更多女性的聲音得以被聽見。

比利時袋包Kipling則宣布Selina任家萱出任代言人一職，首波形象美照曝光，所詮釋的就是丁香藍紫色拉鍊掀蓋後背包。圖／Kipling提供
比利時袋包Kipling則宣布Selina任家萱出任代言人一職，首波形象美照曝光，所詮釋的就是丁香藍紫色拉鍊掀蓋後背包。圖／Kipling提供

而比利時袋包Kipling則宣布Selina任家萱接替林依晨，出任代言人一職，首波形象美照曝光，所詮釋的就是丁香藍紫色拉鍊掀蓋後背包。 Kipling將三個熱銷包型：CITY PACK MINI、GABBIE S及RIRI刷上浪漫藍紫色，既是本季最夯元素，也呼應了春天的氣息。另外，台灣袋包品牌satana則是呈現具有療癒身心靈的鼠尾草紫配色Soldier趣遊系列，備有後背包與斜背包款。

當Charles & Keith知道Zoe Gabriel的事情後，就曾邀請她跟父親一同到品牌總部作客，並促成了這次的合作。圖／摘自instagram
當Charles & Keith知道Zoe Gabriel的事情後，就曾邀請她跟父親一同到品牌總部作客，並促成了這次的合作。圖／摘自instagram

Kipling丁香藍紫拉鍊掀蓋後背包3,480元。圖／Kipling提供
Kipling丁香藍紫拉鍊掀蓋後背包3,480元。圖／Kipling提供

Charles & Keith限定Alia花之精靈鍊條包，2,290元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith限定Alia花之精靈鍊條包，2,290元。圖／Charles & Keith提供

婦女節 Selina 林依晨

延伸閱讀

女高中生沒錢搭車暖警借百元 隔天寫信加倍奉還致謝

盤點秋冬四款IT包Burberry、Balenciaga…你愛哪一枚？

哪裡有模特兒就往哪兒去？李奧納多狄卡皮歐又被消遣

警員熱愛重訓孔武有力 一腳踹開房門及時搶救少女

相關新聞

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

17歲少女曬父親送的千元「名牌包」被網友嘲笑 最終竟成時尚品牌廣告模特兒

每每遇到特殊的節日時，來自新加坡，被消費者暱稱為「小CK」的Charles & Keith都會推出限定系列袋包，當然在歌頌女性的3月8日婦女節到來，又怎麼會缺席！此次帶來的是利用溫潤薰衣草紫搭配經典鍊帶包設計，使人一見就愛不釋手。更值得關注的是，品牌還找來了先前收到爸爸送的Charles & Keith包款，被網友訕笑的17歲少女擔任模特兒，真的很暖心。

momo購物網「專櫃美妝．女力崛起」活動　精選百大美妝品牌下殺5折起

因應今年脫口罩顏値商機高漲，引領春季護膚趨勢的美白精華及高顏値的年度彩妝新品最受消費者青睞，也推升momo購物網近兩周專...

百貨金主是她們 百貨會員女性占7成消費力較男性多2倍

百貨以女性客層占多數，現在正逢百貨春上市與新櫃登場，加上迎接以女性為主角的38婦女節，百貨集結眾多品牌陣容推出線上線下優...

太后駕到！ 曾之喬站台2023台北時裝周曬「敬藝」

越在地、越時尚，儼然已經是時尚圈的主流趨勢。2023年秋冬的台北時裝周將在3月首度移師府城台南，於南鯤鯓代天府舉辦開幕大...

不再單打獨鬥！台灣30年居家老品牌打群架 開OMO新店

在後疫情時代，消費者的習慣也隨之改變，包括電商的大幅度崛起，讓實體店也備受衝擊，也興起一波OMO的新趨勢，讓實體店鋪結合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦