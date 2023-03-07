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momo購物網「專櫃美妝．女力崛起」活動　精選百大美妝品牌下殺5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「3.8女王節」火熱倒數，即日起至3月31日更祭出「專櫃美妝．女力崛起」活動。圖／momo購物網提供
momo購物網「3.8女王節」火熱倒數，即日起至3月31日更祭出「專櫃美妝．女力崛起」活動。圖／momo購物網提供

因應今年脫口罩顏値商機高漲，引領春季護膚趨勢的美白精華及高顏値的年度彩妝新品最受消費者青睞，也推升momo購物網近兩周專櫃美妝買氣年增3成。瞄準38女王節即刻引爆的愛美商機，momo購物網即日起至3月31日祭出「專櫃美妝，女力崛起」活動應援，全館精選百大美妝品牌、破萬件必Buy商品下殺5折起，包括LANCOME、SK-II、SHISEIDO、YSL、Estee Lauder、L’Occitane等知名品牌均推出春季新品助攻美麗。

momo購物網根據站上銷售觀察，進入春季興起美白護膚之風，專為輕熟肌設計的養膚精華備受消費者關注。全新爆品包括承襲明星商品極光水打造的「LANCOME超極光淨亮淡斑激萃」、升級版小燈泡「SK-II光蘊鑽光寵愛組」超值加贈送青春露40ml、「SHISEIDO資生堂國際櫃紅色活酵超導奇蹟露」、「L’Occitane蠟菊精華彈力機能乳」、「ORIGINS品木宣言靈芝精萃速效賦活組」等，輕鬆打造健康彈潤美肌。

此外，momo購物網也嚴選眾多年度彩妝新品，人氣品項如帶有濃厚奢華感的「YSL恆久完美霧光氣墊粉餅高訂金釦版」，宛若帶精品包出門般貴氣噴發，買就送限量氣墊收納盒；momo購物網搶先全台開賣「NARS極霧柔光獨家組」，全新粉底露、輕粉餅一次購入；國民熱銷升級版「MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅」，輕盈貼膚持妝；打造零死角光滑美肌激推「Estee Lauder雅詩蘭黛粉持久天生美肌乖乖乳」；另有唇彩控必收藏的「M.A.C超鎖吻霧感唇釉解封組」，超鎖吻霧感唇釉任選色號再贈卸妝水、水凝乳。

為迎接來勢洶洶的春季美妝商機，momo購物網即日起至3月31日推出「專櫃美妝，女力崛起」活動，全站集結超過百大知名美妝品牌陣容、萬件商品祭出最低5折起優惠，除了超強神券現領現折，活動期間單筆消費滿1,388元即抽388元mo幣，刷momo卡最高加碼送10% mo幣。

SHISEIDO資生堂國際櫃紅色活酵超導奇蹟露145ml，momo購物網活動價2,790元。圖／momo購物網提供
SHISEIDO資生堂國際櫃紅色活酵超導奇蹟露145ml，momo購物網活動價2,790元。圖／momo購物網提供
NARS極霧柔光獨家組（粉底露＋輕粉餅），momo購物網活動價2,850元。圖／momo購物網提供
NARS極霧柔光獨家組（粉底露＋輕粉餅），momo購物網活動價2,850元。圖／momo購物網提供
SK-II光蘊鑽光寵愛組30ml，momo購物網活動價4,441元。圖／momo購物網提供
SK-II光蘊鑽光寵愛組30ml，momo購物網活動價4,441元。圖／momo購物網提供
L’Occitane蠟菊精華彈力機能乳75ml，momo購物網活動價2,423元。圖／momo購物網提供
L’Occitane蠟菊精華彈力機能乳75ml，momo購物網活動價2,423元。圖／momo購物網提供
M.A.C超鎖吻霧感唇釉解封組，momo購物網活動價2,100元。圖／momo購物網提供
M.A.C超鎖吻霧感唇釉解封組，momo購物網活動價2,100元。圖／momo購物網提供
Estee Lauder雅詩蘭黛粉持久天生美肌乖乖乳，momo購物網活動價2,100元。圖／momo購物網提供
Estee Lauder雅詩蘭黛粉持久天生美肌乖乖乳，momo購物網活動價2,100元。圖／momo購物網提供
ORIGINS品木宣言靈芝精萃速效賦活組，momo購物網活動價2,250元。圖／momo購物網提供
ORIGINS品木宣言靈芝精萃速效賦活組，momo購物網活動價2,250元。圖／momo購物網提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅高訂金釦版，momo購物網活動價2,750元。圖／momo購物網提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅高訂金釦版，momo購物網活動價2,750元。圖／momo購物網提供
MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，momo購物網活動價1,800元。圖／momo購物網提供
MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，momo購物網活動價1,800元。圖／momo購物網提供
LANCOME超極光淨亮淡斑激萃50ml，momo購物網活動價5,180元。圖／momo購物網提供
LANCOME超極光淨亮淡斑激萃50ml，momo購物網活動價5,180元。圖／momo購物網提供

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