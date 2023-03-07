百貨金主是她們 百貨會員女性占7成消費力較男性多2倍

百貨以女性客層占多數，現在正逢百貨春上市與新櫃登場，加上迎接以女性為主角的38婦女節，百貨集結眾多品牌陣容推出線上線下優惠。Global Mal環球購物中心全台8店更在3月8日當日推出女性會員購買飲品、甜點免費送珍珠或享優惠。

根據Global Mall統計，消費會員以女性最大宗、占7成，主要集中在25-44歲，女性消費總金額更已達男性會員的2.2倍，同時也更為精打細算，善用點數折抵消費金額，女性會員年度使用點數折抵的消費金額更為男性的2.4倍。

Global Mall線上線下特別推出「3.8寵愛祭」限定活動，即日起至3月12日推為期一周的寵愛大回饋，特別主打五大好康包括「100點抵100元」、「滿3,500現折200」、「消費點數加倍贈、最高20倍」、「女性會員專屬送38點」、「五大寵愛品項下殺3.8折起」。再加上適逢每月「9號環球會員日」及新加碼的每季「環球會員月」，3、6、9月周周館內消費滿100元享限量點數2倍送。

新光三越集結各品牌推優惠，包括戶外休閒鞋TIMBERLAND推出滿3,800元現抵380元（至3月12日）、加拿大國民休閒品牌ROOTS推出單筆消費3件當季服飾享8.8折，再贈「8.8折新品優惠券」（至3月12日）、運動品牌UNDER ARMOUR推出單筆3,800元折400元，滿5,000元折800元（至4月9日）、韓國潮流服飾品牌MLB KOREA推出單筆消費滿5,000元享9折，滿10,000元享85折（3月8日至3月26日）等。

此外，新光三越電商平台skm online聯手3,600個品牌即日起至3/8推出「女子好生活節」，為女性精選推薦話題新品、選品，即日起至3月12日全站滿4,000贈2,000點、名品/家電/法雅客/Apple商品滿10,000贈4,000點skm points，想要入手的春季新品，線上隨時就可快速採購。

新光三越台北南西店即日起至3月12四推出「Nancy寵愛閨蜜節」APP特別專屬策展，丹麥Scanpan鍋具享5.1折、象印電烤箱6.9折特價2,490元就可入手。

京站時尚廣場台北店3月每周五至周日(3/10-12、3/17-19、3/24-26)推出「點數變現金」活動，全館單筆滿3,000卡友扣30點現抵300元；小碧潭店同慶推出，全館單筆滿2,500元卡友扣25點現抵250元。京站台北店B1女鞋Miss21、MODA moday，即日起至3月12日鞋款2雙8.5折，3雙以上8折，滿5,000元再現抵500元。4F金色三麥凡是女性內用消費招待一杯350ml杯裝啤酒。