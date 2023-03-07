太后駕到！ 曾之喬站台2023台北時裝周曬「敬藝」

越在地、越時尚，儼然已經是時尚圈的主流趨勢。2023年秋冬的台北時裝周將在3月首度移師府城台南，於南鯤鯓代天府舉辦開幕大秀，並將帶來「永續時尚」主題秀與12場品牌大秀。時裝周今日舉辦展前記者會，並邀請人氣女星曾之喬現身。

曾之喬今日以主秀身份，穿上有人間國寶之稱、彩繪藝師「阿南師」莊武男與設計師周裕穎品牌JUST IN XX的聯名時裝，具備結構、建築、並包含東方元素，展現貴族般氣場。她自介服裝中的蓬袖因藏入羽絨、保暖而輕盈，同時因為融合傳工藝師的工藝，讓她對這套服裝充滿了敬意與敬「藝」，也是對工藝敬仰的態度。

曾之喬今日穿上由周裕穎所設計、與工藝師聯名時裝，貴氣爆棚。記者吳致碩／攝影

同時雖然近期暫無新作，但持續沈潛的她並表示受到舞蹈家許芳宜半自傳電影《我心我行》的啟發，讓她對跨界充滿想像，雖然身為演員，但她期許自己可以踏出演藝領域、大膽跨界，並認為不同領域的邊角都是虛線，只要大膽運用想像力，虛線都可以輕易被打破，展現無限可能。

文化部長史哲今日也親臨活動現場，並表示「越在地越時尚」已然是國際趨勢，而本次活動也是台北時裝周的第六場發表，這次移師到1622年創立、王爺信仰發源地的「南鯤鯓代天府」，廟宇不僅以酬神敬天之名，但在雕刻、彩繪等多重面向發揚了工藝之美。

台北時裝周今日舉辦展前記者會。記者吳致碩／攝影

本次台北時裝秀的2023秋冬發表，延續永續、機能、多元、跨季、人文為五大主張，將自3月22日首度前往台南南鯤鯓代天府舉辦開幕大秀，屆時將有7位國寶級藝師與7位服裝設計師聯名開秀，之後則將移師回到台北，在松山文創園區、實踐圖書館、淡水漁人碼頭、遠東SOGO復興館5樓等地，陸續舉辦「品牌秀」、「New Breed新生代品牌秀」、「永續時尚主題秀」等活動。本次品牌秀中包含台灣知名設計師品牌如Charin Yeh（葉珈伶）、Gioia Pan（潘怡良）、Daniel Wong，

另也有近年竄起品牌如INF、oqLiq、John Zucca、甫月fuyue。