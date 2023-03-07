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不再單打獨鬥！台灣30年居家老品牌打群架 開OMO新店

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
生活工場在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，與其他品牌一起合作。圖／生活工場提供
生活工場在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，與其他品牌一起合作。圖／生活工場提供

在後疫情時代，消費者的習慣也隨之改變，包括電商的大幅度崛起，讓實體店也備受衝擊，也興起一波OMO的新趨勢，讓實體店鋪結合線上線下服務，創立30年的台灣居家通路品牌「生活工場」，就宣布開啟轉型整合，最近與電商品牌obis歐必斯家居、TZUMii厝覓共同合作，打起團體戰的群架，藉此創造更大的商機。

生活工場過去多以自營品牌商品為主，也有不少家電、香氛等品牌，不過此次與同屬居家類的obis歐必斯家居、TZUMii厝覓合作，就是發現單一品牌已經無法滿足消費者需求。

此次合作店舖，開設於生活工場環球林口A9全新型態家具體驗店，就以obis歐必斯家居合作，可以在網路預訂床墊，也可以到店面試躺，在實體店鋪現場，也可以上網站瀏覽，能選擇宅配或自取，並還有更多居家品牌，如Betrise 貝翠絲的春季床品等。

生活工場指出，未來會更整合多元化產品與服務，還有更多品牌，提供一站式的購物體驗。

生活工場在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，與其他品牌一起合作。圖／生活工場提供
生活工場在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，與其他品牌一起合作。圖／生活工場提供
生活工場在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，與其他品牌一起合作。圖／生活工場提供
生活工場在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，與其他品牌一起合作。圖／生活工場提供

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