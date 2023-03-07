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自動販賣機賣台灣農產品 東京國際食品展亮相

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季(右)，駐日代表謝長廷(左)，操作台灣冷凍農水產品自動販賣機。圖／農委會提供
農委會副主委陳駿季(右)，駐日代表謝長廷(左)，操作台灣冷凍農水產品自動販賣機。圖／農委會提供

東京國際食品展「台灣農 水產館」開幕，農委會副主委陳駿季宣布，今年將在日本推出「台灣味」台灣冷凍農水產品自動販賣機，讓日本消費者能更輕易買到台灣冷凍鳳梨釋迦、毛豆、石斑魚、白帶魚、香腸、貢丸等產品。

陳駿季表示，今年外銷日本至少將比去年增加10%(台幣25億元)，突破300億台幣，提升農產品產地價格與農民收益。我國毛豆、鳳梨、芒果等農產品及鮪魚、鰻魚等水產品長期受到日本消費者青睞，近年來新興銷日的冷凍鳳梨釋迦及豬肉加工製品也頗受好評，農委會將持續輔導農民、農民團體及外銷業者，充實冷鏈設備與加工設施，供應更高品質的產品。

農委會今年在現場推出即將在日本零售通路設置的「台灣味」台灣冷凍農產食品自動販賣機，24小時都可購買、擺放地點彈性，讓日本消費者更容易購買與品嘗來自台灣的美味農產品，包含冷凍鳳梨釋迦、毛豆、石斑魚、白帶魚、香腸、貢丸、地瓜等。

日本東京國際食品展與德國科隆食品展、法國巴黎食品展並稱全球三大專業食品展，今年農委會邀請業者共同設置「臺灣農水產館」，以臺灣懷舊印象，主打鳳梨、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、鱸魚、黑蜆、豬肉加工製品、茶葉、冷凍地瓜、蜂蜜等農產品，吸引各國業者採購。

鳳梨釋迦 日本 農委會

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