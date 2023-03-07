限時2天！蝦皮購物「女王狂購盛典」品牌女裝鞋包配件下殺3折起
根據資策會產業情報研究所調查2022電商購物節排名，38女王節升居第五名，僅次於99購物節；蝦皮購物調查，女性用戶去年於站上購買的商品數為男性的1.8倍，並以25至34歲的輕熟女消費力拔得頭籌。瞄準愛美女性購物需求，蝦皮購物於3月7日至3月8日推出「女王狂購盛典」，網羅百家服飾、鞋包、配件等時尚名店祭最低3折起優惠；3月7日至3月9日再攜手黛安芬、思薇爾、蕾黛絲等超過150家內衣品牌打造「來勢胸胸內衣節」，各式小資流行款式與專櫃名品下殺3折起。
蝦皮購物去年38女王節時期，站上女裝、女鞋等時尚商品搜尋熱度較平日彈跳超過4成，今年特別精選各式女性時尚單品獻上最低3折起、豪灑85折優惠券打造「女王狂購盛典」。3月7日推出MIUSTAR 雙排釦背心綁帶洋裝＋造型翻領短版外套一組兩件優惠價1,490元；經典百搭的PLAYBOY Street Style美式經典兔兔小白鞋優惠價999元；COACH馬車LOGO PVC/皮革L型拉鍊手拿包折扣價1,560元。3月8日推出Bonny & Read韓國S925低敏銀針耳環優惠價180元起。此外，蝦皮購物3月7日瘋灑60元優惠券、3月8日當天祭消費滿500元折100元優惠券。
打理好外在，內在美更不容忽略，蝦皮購物年度最大內衣盛典強勢回歸，3月7日至3月9日攜手華歌爾、黛安芬、蕾黛絲、思薇爾、玉如阿姨、Aden Hud等超過150家內衣品牌祭最低3折起優惠。3月7日開衩蕾絲設計的Anden Hud雙蕾絲邊高衩低腰三角內褲破盤價百元有找；Celebity蕾絲網紗無痕內褲限時瘋搶價39元。3月8日U型美背設計的曼黛瑪璉包覆提托經典內衣原價1,580元、限時優惠價500元。3月9日黛安芬風格自在系列涼感無痕透氣軟鋼圈內衣限時買1送1、2件優惠價1,580元；低脊心設計的蕾黛絲心心相印Q真水內衣2件折後價1,680元。
此外，蝦皮購物「來勢胸胸內衣節」活動期間在Lady、Anden Hud、EASYSHOP、三花等賣場加入品牌會員再享最高百元寵愛點數、優惠券等多重好康，新會員再享專屬折扣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言