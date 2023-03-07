快訊

「孩子在後車廂睡覺」小黃司機哀求乘客別檢舉、後座告示惹哭千人

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

最潮隔空抓寶新配件「Pokémon GO Plus+」7月在台上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Pokémon GO Plus +」將於7月14日在台上市。圖／摘自寶可夢官方YouTube
「Pokémon GO Plus +」將於7月14日在台上市。圖／摘自寶可夢官方YouTube

雖然寶可夢熱潮已經不像幾年前那麼瘋狂，但持續在練功、抓寶的玩家們依舊不少，而株式會社寶可夢也持續開發新的功能、道具、遊戲，帶給玩家們更多樂趣。這款甫於2月底於「Pokémon Presents」特別節目中首度亮相的穿戴式配件「Pokémon GO Plus +」，現在也確定由傑仕登代理，將於7月14日在台灣與全球同步上市。

Pokémon GO Plus +可搭配《Pokémon GO》、《Pokémon Sleep》2款程式連結使用，連接《Pokémon GO》後，除了自動旋轉寶可補給站轉盤、投擲精靈球等功能外，還新增了投擲超級球和高級球的功能。此外，本裝置更是會自動投擲精靈球，玩家將不需一直看著智慧型手機畫面，放在包包裡也能直接捕捉寶可夢。

另外，同樣將在7月14日正式上線的《Pokémon Sleep》遊戲，則是可以透過睡前按下「Pokémon GO Plus +」按鈕，放在身邊一起睡便可蒐集睡眠資料。裝置裡面有隻皮卡丘，除了會以可愛的聲音通知玩家早上起床和晚上就寢的時間，也會為你哼唱搖籃曲，持續收集資料後還能再獲得新的鬧鈴聲。蒐集到的睡眠資料可以和《Pokémon GO》、《Pokémon Sleep》連結並適用於遊戲。

累積紀錄更多睡眠資料後，還能解鎖新的鬧鈴聲。圖／摘自寶可夢官方YouTube
累積紀錄更多睡眠資料後，還能解鎖新的鬧鈴聲。圖／摘自寶可夢官方YouTube
未來也將追加活用睡眠資料的新功能。圖／摘自寶可夢官方YouTube
未來也將追加活用睡眠資料的新功能。圖／摘自寶可夢官方YouTube
睡覺時將Pokémon GO Plus +放在身邊，就能收集睡眠資料。圖／摘自寶可夢官方YouTube
睡覺時將Pokémon GO Plus +放在身邊，就能收集睡眠資料。圖／摘自寶可夢官方YouTube
Pokémon GO Plus +裝置裡有隻皮卡丘，除了會以可愛的聲音通知玩家早上起床和晚上就寢的時間，也會為你哼唱搖籃曲圖／摘自寶可夢官方YouTube
Pokémon GO Plus +裝置裡有隻皮卡丘，除了會以可愛的聲音通知玩家早上起床和晚上就寢的時間，也會為你哼唱搖籃曲圖／摘自寶可夢官方YouTube
連結「Pokémon GO Plus +」和《Pokémon GO》，即可在《Pokémon GO》領取能遇見戴著睡帽的卡比獸的特殊調查。圖／傑仕登提供
連結「Pokémon GO Plus +」和《Pokémon GO》，即可在《Pokémon GO》領取能遇見戴著睡帽的卡比獸的特殊調查。圖／傑仕登提供

寶可夢 睡眠

延伸閱讀

寶可夢訓練家必搭！「酷航 x 皮卡丘」彩繪機正式登台

《寶可夢 朱／紫》DLC神獸太樂巴戈斯像壽龜？ 飄出台味被戲稱是「台樂巴戈斯」

名稱五告讚！《寶可夢 朱／紫》DLC「夠讚狗」迅速迷因化 還遭惡搞成不好耶倒讚狗

萌炸！丹丹漢堡「寶可夢保溫杯、提袋」只送不賣

相關新聞

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

自動販賣機賣台灣農產品 東京國際食品展亮相

東京國際食品展「台灣農 水產館」開幕，農委會副主委陳駿季宣布，今年將在日本推出「台灣味」台灣冷凍農水產品自動販賣機，讓日...

Klook與JR公司合作 在台推出日本新幹線點到點票券預訂平台

疫後旅遊潮持續升溫，許多旅客選擇一次玩遍日本多個地區，旅遊和休閒娛樂電商平台Klook今日正式宣布推出「日本新幹線點對點...

限時2天！蝦皮購物「女王狂購盛典」品牌女裝鞋包配件下殺3折起

根據資策會產業情報研究所調查2022電商購物節排名，38女王節升居第五名，僅次於99購物節；蝦皮購物調查，女性用戶去年於...

最潮隔空抓寶新配件「Pokémon GO Plus+」7月在台上市

雖然寶可夢熱潮已經不像幾年前那麼瘋狂，但持續在練功、抓寶的玩家們依舊不少，而株式會社寶可夢也持續開發新的功能、道具、遊戲...

統一時代「咖啡日安市集」40＋特色咖啡美食品牌參與

集結各路特色品牌的主題市集活動，總是能帶來集客效果。統一時代百貨2樓夢廣場今年春季將規畫兩場大型活動。首場3/18-3/...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦