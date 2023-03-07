最潮隔空抓寶新配件「Pokémon GO Plus+」7月在台上市
雖然寶可夢熱潮已經不像幾年前那麼瘋狂，但持續在練功、抓寶的玩家們依舊不少，而株式會社寶可夢也持續開發新的功能、道具、遊戲，帶給玩家們更多樂趣。這款甫於2月底於「Pokémon Presents」特別節目中首度亮相的穿戴式配件「Pokémon GO Plus +」，現在也確定由傑仕登代理，將於7月14日在台灣與全球同步上市。
Pokémon GO Plus +可搭配《Pokémon GO》、《Pokémon Sleep》2款程式連結使用，連接《Pokémon GO》後，除了自動旋轉寶可補給站轉盤、投擲精靈球等功能外，還新增了投擲超級球和高級球的功能。此外，本裝置更是會自動投擲精靈球，玩家將不需一直看著智慧型手機畫面，放在包包裡也能直接捕捉寶可夢。
另外，同樣將在7月14日正式上線的《Pokémon Sleep》遊戲，則是可以透過睡前按下「Pokémon GO Plus +」按鈕，放在身邊一起睡便可蒐集睡眠資料。裝置裡面有隻皮卡丘，除了會以可愛的聲音通知玩家早上起床和晚上就寢的時間，也會為你哼唱搖籃曲，持續收集資料後還能再獲得新的鬧鈴聲。蒐集到的睡眠資料可以和《Pokémon GO》、《Pokémon Sleep》連結並適用於遊戲。
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