最潮隔空抓寶新配件「Pokémon GO Plus+」7月在台上市

雖然寶可夢熱潮已經不像幾年前那麼瘋狂,但持續在練功、抓寶的玩家們依舊不少,而株式會社寶可夢也持續開發新的功能、道具、遊戲,帶給玩家們更多樂趣。這款甫於2月底於「Pokémon Presents」特別節目中首度亮相的穿戴式配件「Pokémon GO Plus +」,現在也確定由傑仕登代理,將於7月14日在台灣與全球同步上市。

Pokémon GO Plus +可搭配《Pokémon GO》、《Pokémon Sleep》2款程式連結使用,連接《Pokémon GO》後,除了自動旋轉寶可補給站轉盤、投擲精靈球等功能外,還新增了投擲超級球和高級球的功能。此外,本裝置更是會自動投擲精靈球,玩家將不需一直看著智慧型手機畫面,放在包包裡也能直接捕捉寶可夢。