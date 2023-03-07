7-ELEVEN「星級饗宴」再度攜手台北晶華酒店推4款新品

超商聯名鮮食再端新菜單！7-ELEVEN「星級饗宴」3月8日起與台北晶華酒店聯名推出由星級主廚團隊監製的精湛西式料理，並首度延伸至甜點類別，滿足消費者對於超商鮮食不同時段、多種份量、中西口味的多元需求，隨時隨地享有西餐儀式感。

7-ELEVEN「星級饗宴」品牌自2020年起領先市場與各大餐飲業者聯名開發「星級超商料理」，每年吸引千萬人次體驗。7-ELEVEN與晶華國際酒店集團深度合作，陸續與台北晶華酒店、台南晶英酒店星級主廚跨界開發，將旗下餐廳招牌菜變化成獨具特色的超商鮮食商品，不僅成功創造話題熱度，銷售表現更是優異，像是「松露烤雞義大利麵（售價99元）」單一品項去年銷售額就突破1.5億元。

本次7-ELEVEN「星級饗宴」與台北晶華酒店主廚團隊再度聯手開發新品，以西式料理為企劃主軸，將於3月8日正式新上市兩款主食和兩款甜點。主推「明太子帕達諾起司燉飯」，以奶油白醬和雞豚高湯為基底，選用切達、艾曼塔、帕瑪森、帕達諾共4種起司燉煮成法式莫內醬（Mornay Sauce），再豪邁鋪上博多明太子醬，搭配義式海鮮、時蔬等，以濃郁的奶香和起司香勾動味蕾，最後撒上黑胡椒，售價109元；「鮮蝦奶油起司通心粉」則使用切達、摩佐、帕瑪森等3種起司搭配煙燻培根、鮮蝦焗烤，帶來經典美式風味，售價109元。

7-ELEVEN「星級饗宴」聯名商品今年首度延伸至甜點類別，新品皆由晶華酒店人氣經典蛋糕變化而成，自3月8日起限定於大台北地區與全台雙溫糕點櫃門市共超過1,500間7-ELEVEN門市販售，其中「舒芙蕾生乳捲」由晶華主廚團隊監製，以獨家研發配方製成，充滿空氣感且柔軟的法式舒芙蕾海綿蛋糕體質地輕柔綿密，內餡採用北海道鮮奶油調製，乳香清爽不膩口，售價79元；另一款「香蕉巧克力慕斯」為優雅的大人系口味，嚴選微苦的比利時巧克力製成綿密鬆軟的戚風蛋糕及濃黑滑順的巧克力慕斯，佐以清爽的香蕉慕斯層層堆疊，外層再使用巧克力和杏仁醬點綴，口感層次豐富，售價99元。上述兩款甜點都將另於「i預購」、「i划算」平台販售長條蛋糕規格。

不僅如此，暢銷多年的經典商品「新感覺夾心土司」系列，首度推出獨家由晶華酒店星級主廚監製的「新感覺鮪魚沙拉」，由星級主廚團隊指導調配獨門沙拉醬料，堅持以油脂浸潤的特選鮪魚塊，調和出鹹甜比例適中、清爽低負擔的內餡，包裹在白淨Q軟的土司當中，售價39元。