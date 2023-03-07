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將廢料製成高質感垃圾桶！Vipp推Rubbish Bin限時預購
為地球永續盡心力，不再只是口號，創造出世界上第一個腳踏垃圾桶的丹麥品牌Vipp，其最經典之作Vipp Bin，是許多人對腳踏垃圾桶的印象，而在兼具回收材料、質感的創新力引領下，Vipp推出Rubbish Bin，一款為環境保護盡心力的限量作品，外觀有著神似清水混凝土的色調，絕佳粗曠凝灰的色澤，低調且有高質感，即日起至3月11日於森/CASA限定預購中。
Vipp在1939年設計出經典腳踏垃圾桶Vipp Bin，改變人類使用垃圾桶的習慣，而至今全新推出採用再生材質製成的Rubbish Bin，擁有75%的粗獷素材，包括Vipp全產品線生產的餘料、木屑與塑料，包括來自丹麥當地的木材餘料、塑膠來自沙發織品包材，每件Rubbish Bin使用的再生素材，能替代3.7公斤的鋼鐵桶身，並減少二氧化碳的留存。
Rubbish Bin的獨特再生纖維材質，在丹麥製造，色澤為暖調淺灰，並帶有著充滿原始感的素材紋路，並加上塗層增加耐用性，內部以鍍鋅環固定，搭配鍍鋅內桶，但也保留經典的不鏽鋼上蓋、橡膠製零件與腳踏功能，外箱採用FSC紙箱，控制減少再生能源。
對於Vipp來說，Rubbish Bin的產製，代表著只要選用回收可再利用的材質，就能夠被循環使用，未來也將持續創造出永恆與持久性設計。
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