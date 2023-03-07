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全支付上線半年破300萬會員 迷客夏20%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計4月中將正式全面開放使用。圖／全支付提供
全支付攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計4月中將正式全面開放使用。圖／全支付提供

在830萬PX PAY既有會員的基礎下，加上全台門市地推部隊的全力推廣下，全支付宣布上線半年會員數正式突破300萬大關，更持續拓展新服務，擴大點數生態圈，除了購物支付、繳費代收功能，更預告將於4月中正式開放電支買基金一條龍式服務。

全支付攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計4月中將正式全面開放使用，投資人完成銀行帳戶連結後成為全支付電支二類會員，將可透過全支付從開通投資帳戶、基金扣款、買賣都在全支付APP上完成，讓複雜的投資行為簡單化，享受「一條龍」整合式的服務。連結銀行帳戶合作銀行也往前再邁進一步，將陸續上線台中銀行、臺灣企銀、上海商銀等3家，4月底前可連結銀行數將增加為18家。

全支付繳費功能用來繳通常不會被納入信用卡回饋的各式生活代收項目費用也相當划算，包含水費、電費、瓦斯、電信、停車費、汽燃費、交通罰鍰、臺北市學雜費、臺北市立聯合醫療費、臺北市地方稅等10大項，透過全支付可將全聯福利點10點兌換成1點全支付點數，1點等於1元，可於繳費時100%折抵，消費者在家即可透過PX Pay 的「全支付錢包管理專區」或全支付 APP上點選繳費即可完成操作，免出門隨時繳，再也不怕錯過繳款期限。

全支付近期更與「迷客夏」推出消費回饋活動，即日起至3月23日前，不限消費金額，使用全支付付款，每週首筆訂單可享20%點數回饋。另外，將全支付連結銀行帳戶或是綁定信用卡，還可再獲得活動點數，玉山銀行、富邦銀行指定期間內推出銀行帳戶綁定活動，完成指定任務最高可得全點550點回饋；信用卡活動部分，首次綁定台新信用卡，首筆支付金額最高回饋20%全點、台新＠GoGo卡同步加碼，新戶首刷禮最高享10%回饋；綁定聯邦銀行信用卡，單筆滿500再贈50點。

全支付與迷客夏推出消費回饋活動，活動期間內不限消費金額，使用全支付付款，可享20%點數回饋。圖／全支付提供
全支付與迷客夏推出消費回饋活動，活動期間內不限消費金額，使用全支付付款，可享20%點數回饋。圖／全支付提供

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