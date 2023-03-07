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限時4天「買餐送堡」、再抽千元禮包 漢堡王3月華堡日

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
3月15日於門市出示粉絲專頁貼文或Line推播，或在官網輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，享免費小華堡乙個。圖／漢堡王提供
3月15日於門市出示粉絲專頁貼文或Line推播，或在官網輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，享免費小華堡乙個。圖／漢堡王提供

漢堡王「3月華堡日」獻上霸氣呵護，超人氣商品─華堡限時4天優惠預購活動將於周六正式開跑，3月11日至3月14日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇3月15日取餐，即送小華堡乙顆，加碼再抽「妮維雅千元禮包」。

漢堡王白色情人節首次跨界保養品，攜手妮維雅送出超值「妮維雅千元禮包」，包含妮維雅純萃保養卸妝水天然有機蘆薈、純萃保養身體水凝乳天然有機燕麥、妮維雅防曬潤色透白凝露SPF50。3月10日至3月17日於指定貼文完成留言再抽「妮維雅精美好禮」，前1,000名完成指定留言還可以免費測2023戀愛運勢。

沒預訂到也沒關係，3月15日於門市出示粉絲專頁貼文或Line推播，或在官網輸入｢LOVEBK｣，購買指定華堡系列套餐，同樣享免費小華堡乙個。3月7日至3月15日於MOMO購物網女王節購買妮維雅指定產品滿699元，再送漢堡王官網小華堡兌換券乙張（不累贈）。

即日起，漢堡王也在官網推出小資經濟餐，99元就可以吃雙起司培根牛肉堡套餐或花生培根脆雞堡套餐，或華鱈魚堡套餐，一餐不到100元；大漢堡雙人重磅套餐也在官網獨家販售，8.8盎司雙層牛肉堡搭上經典雙層原味華堡，讓愛吃雙層牛肉堡的消費者一次滿足，特價449元。

「3月華堡日」活動：https://reurl.cc/Rvby3g

漢堡王官網：https://bit.ly/3IcpL9l

3月11日至3月14日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇3月15日取餐，送小華堡乙個，加碼再抽「妮維雅千元禮包」。圖／漢堡王提供
3月11日至3月14日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇3月15日取餐，送小華堡乙個，加碼再抽「妮維雅千元禮包」。圖／漢堡王提供

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